СМИ: Путин не заинтересован в «реальном мирном соглашении»

В то время как администрация президента США Дональда Трампа провела предварительные переговоры с Россией о завершении войны в Украине, Владимир Путин все еще хочет добиться контроля над всей страной. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех представителей западной разведки и двух представителей Конгресса США.

«У нас нет никаких разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении», — заявил один из чиновников Конгресса, чье имя не называется. По словам другого анонимного источника издания, Путин уверен, что российские военные побеждают на поле боя, а потери, которые несет армия России, не заставят его прекратить войну.

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Источники NBC News уверены, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня и мирное соглашение, поскольку это дало бы время российской армии на восстановление. По их словам, официальные лица Европы и США со скепсисом относятся к тому, что Путин согласится пойти на компромисс и заключить крепкий мир.

Как пишет NBC News, некоторые чиновники высказывают мнение, что Путин может провести переговоры, чтобы посмотреть, на какие уступки согласятся пойти другие страны и насколько Россия сможет вернуться на международную арену. В то же время он не планирует выводить войска из Украины.

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По словам Трампа, во время телефонного разговора на прошлой недели Путин сообщил ему о желании закончить войну. «Это был мой первый вопрос [к Путину], потому что если бы он собирался продолжать, это было бы большой проблемой для нас и для меня лично. <…> Я думаю, он хочет покончить с этим и сделать это быстро», — утверждает президент США. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему об аналогичном желании.