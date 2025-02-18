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Мир

Meta захотела проложить подводный интернет-кабель через всю планету

00:47 18.02.2025

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о планах по строительству подводного кабеля протяженностью 50 тысяч километров. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, проект под названием Waterworth должен соединить США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы. После завершения строительства кабель станет самым длинным в мире, а система из 24 волоконных линий обеспечит ему высокую пропускную способность.

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Би-би-си отмечает, что Meta стремится расширить свое присутствие в сфере технологий за пределы социальных сетей, в том числе в сфере искусственного интеллекта и поддерживающей его инфраструктуры. Согласно заявлению компании, строительство кабеля обеспечит «ведущее в отрасли соединение» с пятью основными континентами и поможет поддержать ее проекты в области искусственного интеллекта.

«Этот проект будет способствовать расширению экономического сотрудничества, будет способствовать цифровой интеграции и откроет возможности для технологического развития в этих регионах», — говорится в заявлении Meta.

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Би-би-си пишет, что подводные кабели приобретают все большее значение, поскольку они обеспечивают питание различных цифровых сервисов и высокоскоростную передачу данных по всему миру. Так, согласно подсчетам, более 95% мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям. 

По данным исследовательской компании TeleGeography, занимающейся исследованием рынка телекоммуникаций, сейчас в мире насчитывается более 600 подводных кабельных систем. В этот список входит кабель 2Africa, поддерживаемый Meta и операторами мобильной связи Orange, Vodafone и China Mobile. Он соединяет три континента, а его длина составляет 45 тысяч километров.

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