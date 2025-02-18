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Мир

Россиян с европейским ВНЖ не пустили на рейс в Эстонию

21:59 18.02.2025

Лоукостер Ryanair отказал россиянам в посадке на рейс из Барселоны в Таллин, несмотря на наличие у них ВНЖ европейских стран. Об этом сообщает портал «Турдом» со ссылкой на рассказ пассажиров.

Телеграм-канал «Улететь» опубликовал видеозапись, на которой один из пассажиров рассказал, что он летел в Таллин, а затем собирался поехать в отпуск в Петербург. По его словам, при проверке документов ему сообщили, что он не может вылететь в Эстонию, поскольку там в феврале приняли временное постановление, согласно которому граждане России не могут использовать Эстонию как транзитный пункт для пересечения границы с Россией.

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«Полиция национальная в Барселоне не в курсе нововведения Эстонии, на сайте министерства Испании полицейские никакой информации не нашли, говорят — пишите им в консульство. <…> Ryanair в офисе не дают никакой бумаги, но подтверждают, что лететь в Эстонию нельзя. Бумага от правительства Эстонии. Никакого доказательства, что мне отказали в посадке, у меня нет», — рассказал один из пассажиров.

«Турдом» отмечает, что, по словам туристов, они регулярно летают в Таллин и затем пересекают границу с Россией. При этом наличие европейских ВНЖ позволяет им въехать в Эстонию, а согласно законодательству страны, россияне могут использовать ее для транзита.

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В то же время, отмечает портал, до этого россиянам все же удавалось попасть на борт самолета — они вызывали старшего сотрудника смены. Об одном из таких случаев рассказала туристка в телеграм-канале «Как ехать: Европа».

«Именно такая ситуация и была со мной несколько дней назад при вылете из Барселоны. Сначала сотрудник на посадке сообщил, что без ВНЖ я не могу влететь в Эстонию по испанскому шенгену. Далее собралась уже группа людей с такой же ситуацией, и другая сотрудница всех пропустила», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что школьника с российским паспортом не пустили на экскурсию по АЭС в Финляндии. Его мать назвала это решение «расистским» и подчеркнула, что у мальчика есть и гражданство Финляндии.

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