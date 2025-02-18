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Интернет и мемы

Китайские бренды стали вторыми в списке крупнейших рекламодателей VK

11:59 18.02.2025

В 2024 году китайские компании увеличили свои расходы на рекламу во «ВКонтакте» почти в три раза, потратив на это 2,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные директора по продукту «VK Реклама» Якова Стинского.

Сообщается, что по объему расходов на продвижение в 2024 году, китайские компании стали вторыми в списке крупнейших рекламодателей после российских брендов. Так, общий объем трат на продвижение китайских рекламодателей во «ВКонтакте» за первые три квартала 2024 года составил 1,5 миллиарда рублей. Согласно доступной отчетности компании, это около 3% всей рекламной выручки VK за этот период, которая превысила 65 миллиардов рублей. Отмечается, что доля рекламодателей из Китая ранее была ниже, в 2023 году она составляла менее 1%. 

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Стинский утверждает, что в отдельно взятом четвертом квартале 2024 года, расходы китайских компаний на рекламу «заметно увеличились» по сравнению с предыдущими кварталами года и составили более 750 миллионов рублей.

В VK рассказали, что наиболее востребованной и быстрорастущей категорией среди китайских рекламодателей стали видеоигры. Расходы на их рекламу в 2024 году выросли в 2,9 раза год к году. Среди других популярных категорий также значатся «СМИ» (рост год к году почти в 10 раз), «электронная коммерция» (в семь раз), «отдых и развлечения» (в 4,3 раза), а также «бытовая техника и электроника» (более чем в два раза).

В пресс-службе «Яндекса», в свою очередь, поделились, что в 2024 году китайские компании удвоили вложения в рекламу бытовой техники и электроники, а расходы на продвижение автопрома увеличили в 2,5 раза.

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Исполнительный директор по цифровым коммуникациям PHD Мария Литошина оценила оценила рост рекламных расходов китайских компаний в Рунете в 2024 году на 35–50% год к году. По ее словам, увеличение импорта китайских товаров требует активной рекламы для захвата рынка. Ранее рост объяснялся уходом западных брендов и переориентацией на альтернативных поставщиков, а теперь китайские компании конкурируют друг с другом за внимание потребителей, сказала она.

Гендиректор NMi Digital Анна Планина объяснила интерес китайских рекламодателей к VK, что в Китае многие соцсети запрещены. По ее словам, «VK — одно из немногих исключений, доступных для местных жителей». 

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