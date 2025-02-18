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Мир

Поставки казахстанской нефти в Европу могут упасть из-за ударов ВСУ

15:24 18.02.2025

Успешная атака украинских беспилотных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае приведет к тому, что прокачка казахстанской нефти сократится почти на треть, заявила «Транснефть». Российская госкорпорация является совладельцем консорциума, его трубопроводы доставляют нефть из Казахстана в порт Новороссийска, откуда она идет в основном в Европу, пишет The Bell.

В «Транснефти» рассказали, что последствия случившейся 17 февраля атаки БПЛА ВСУ заставили закрыть станцию перекачки на ремонт, который займет от полутора до двух месяцев. Станция серьезно повреждена, разрушена крыша, пострадало распределительное устройство, газотурбинная установка с системой пожаротушения, фильтрами и резервуаром воды, отдельные кабели и кабельная эстакада, полностью уничтожены два трансформатора, сообщила «Транснефть».

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Сейчас казахстанская нефть транспортируется нефтепроводом Тенгиз — Новороссийск «по аварийной схеме», минуя выведенную из эксплуатацию станцию. «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция консорциума на территории России, уточнили в «Транснефти».

За прошлый год через «Кропоткинскую» было перекачано около 63 миллионов тонн нефти, из них 90% поступило из Казахстана, рассказали представители компании. По их словам, сокращение прокачки означает выпадение примерно 1,4 млн тонн казахстанской нефти ежемесячно.

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Трубопроводы консорциума — один из главных маршрутов экспорта казахстанской нефти протяженностью полторы тысячи километров, соединяющий месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. «Транснефть» является крупнейшим акционером консорциума с 24%, казахстанский государственный холдинг «КазМунайГаз» владеет 19%, среди владельцев других, меньших пакетов акций —американские Chevron и ExxonMobil, «Лукойл» и другие компании. В отношении консорциума никогда не вводились международные санкции, отметили в «Транснефти».

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