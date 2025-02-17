Узбекистан запретил своим гражданам увольнять женщин из-за беременности и наличия детей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс страны. Одним из значимых пунктов стал запрет на увольнение женщин в период беременности и воспитания ребенка.

По данным местного информационного портала Upl.uz, закон призван гарантировать социальную стабильность и защитить права женщин в период беременности и воспитания детей.

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Gazeta.uz пишет, что до этого в Узбекистане действовал лишь запрет на отказ в приеме на работу из-за беременности и наличия детей. Женщин брали на работу, но существовали риски быть уволенными. Upl.uz отмечает, что работодатели имели возможность расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или родителем «в определенных случаях».

В России, согласно статье 261 Трудового кодекса, работодатель не может по своей инициативе уволить беременных женщин, которые работают официально. Исключения составляют ликвидация организации либо прекращение ее деятельности индивидуальным предпринимателем.

«Работа на полставки оценивается как полноценная, и уволить специалиста нельзя», — говорила РБК юрист Ирина Минина. В статье 145 Уголовного кодекса России сказано, что за увольнение беременной сотрудницы работодателю грозит штраф в размер до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.

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РБК писал, что если сотрудницу незаконно уволили во время беременности, ей необходимо будет подать заявление в трудовую инспекцию. Ведомство должно будет провести расследование и назначить организации то или иное наказание. Если беременная женщина захочет восстановиться в должности или получить компенсацию морального вреда, ей необходимо подать заявление в суд.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель также не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет и с матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка до до шестнадцати лет.



