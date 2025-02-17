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Мир

Умер создатель пасты Nutella

21:51 17.02.2025

В возрасте 97 лет умер итальянский химик и создатель известной орехово-шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggero. 

Издание уточнило, что Ривелла скончался 14 февраля. Его смерть наступила ровно через десять лет после того, как умер итальянский предприниматель и владелец компании Ferrero, которой принадлежит бренд Nutella, Микеле Ферреро. Как пишет Daily Mail со ссылкой на семью Ривеллы, 17 февраля в Пьемонте прошли памятные мероприятия в его честь.

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Ривелла родился в провинции Барбареско и начал работать в компании Ferrero в 1952 году в возрасте 25 лет. Тогда компания еще не была настолько известной и крупной. Вскоре он стал «правой рукой» Микеле Ферреро и начал много путешествовать в поисках идеальных ингредиентов для своего новаторского бренда шоколада. Утверждается, что он также придумал название Nutella, которой в этом году исполнится 60 лет.

«Ривелла анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане», — пишет Il Messaggero.

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Химик проработал в Ferrero до 1993 года в должности менеджера-технолога, а после — директора по фундаментальным исследованиям компании. Затем он вышел на пенсию. За время своей работы в компании он участвовал в создании и других ее продуктов. С его помощью появились конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982).

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