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Мир

Родители балерины не давали ей взрослеть и довели до истощения

12:20 17.02.2025

Суд в Австралии приговорил к тюремному заключению супружескую пару за пренебрежительное отношение к собственной дочери. Согласно судебным документам, на которые ссылается CNN, родители чрезмерно опекали свою дочь, но довели ее до истощения и не помогли ей развиться физически и эмоционально.

«Вы изолировали свою дочь, не позволили ей взрослеть, не дали ей развиваться так, как она имела на это право. Вы удерживали ее в состоянии маленького ребенка далеко за пределами того возраста, когда это было допустимо», — заявила судья Линда Блэк.

Фото: Окружной суд Западной Австралии

По ее словам, в доме, в котором проживала семья, не было ничего «хотя бы отдаленно соответствующего ее возрасту» — среди мультфильмов, которые смотрела девушка, были «Телепузики», «Холодное сердце» и «Паровозик Томас». Сама она наряжалась в принцессу и получала на дни рождения кукол Барби. 

По данным CNN, 20-летняя Кейт (имя изменено) всегда любила танцевать. Она находилась на домашнем обучении и большую часть времени проводила дома с матерью, которая бросила работу, чтобы заботиться о ней. Возможность общаться с другими детьми у Кейт была только на уроках балета, отмечает телеканал.

Во время судебного заседания отец заявил, что Кейт всегда была «привередливой в еде». По его словам, в восемь лет девочка стала вегетарианкой, а в подростком возрасте полностью перешла на веганство и не употребляла в пищу продукты животного происхождения, а ее рациона состоял из фруктов, овощей, зерновых, орехов и семян.

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«Мой клиент не морил своего ребенка голодом. Он никогда не отказывал ей в еде. Он любил и баловал свою дочь. Она могла есть столько, сколько хотела. В данном случае речь шла о недостаточном питании в результате веганской диеты», — заявил адвокат отца Кейт Оливер Паксман.

Судья в ответ напомнила, что мужчина изменил дату рождения в документах своей дочери, потому что она выглядела младше своего возраста. Блэк утверждает, что таким образом отец пытался «скрыть» факт того, что его ребенок хронически недоедал. 

«Кажется, все в мире, кто имел возможность общаться с Кейт, понимали, что она сильно недоедает, кроме двух людей, которые признавались в любви к ней. Я просто не могу согласиться с тем, что вы этого не заметили», — заявила судья,обращаясь к родителям девушки. 

На проблемы со здоровьем юной балерины впервые обратили внимание родители детей и преподаватели в балетной школе, которую посещала Кейт. Они попытались убедить ее мать и отца обратиться к диетологу, однако после неудачных попыток пожаловались местным властям и девушку госпитализировали. 

Медики осмотрели Кейт и заявили, что из-за недоедания, ей грозила остановка сердца и смерть. На тот момент вес 17-летней Кейт составляет всего 27,3 килограмма — примерно столько же, сколько весит девятилетний ребенок.

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Пациенты в больнице обратили внимание, что родители Кейт обращались с ней, как с маленьким ребенком. Они провожали ее в ванную, вытирали ей попу, расчесывали волосы и ставили ей мультфильмы для малышей.

«По словам врачей, девочка была истощена. Она поступила в больницу с ограниченным количеством жира в организме, она была бледной, у нее не было признаков полового созревания. Ее волосы были ломкими и тонкими. Ее кожа была сухой и шелушилась. Частота сердечных сокращений была повышена. Доктор сказал, что нужно сделать ЭКГ. А вы двое сказали “нет”», — отметила судья Блэк в своем постановлении.

Согласно документу, под присмотром врачей Кейт стала набирать вес. Родителям девушки позже предъявили обвинения и арестовали. В январе 2025 года судья Блэк приговорила отца Кейт к шести с половиной годам тюрьмы, а ее мать — к пяти годам, учтя «личные обстоятельства» при вынесении наказания.

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