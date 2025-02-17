Власти Китая отговаривают женщин от расставания с бьющими их мужьями

В Китае тема разводов все больше политизируется. Идея сохранения семьи привела к тому, что пострадавшим от насилия женщинам отказывают в расторжении брака, а полиция игнорирует их жалобы и просьбы о помощи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких экспертов.

«[В Китае] существует упор на сохранение семейного единства и гармонии, что может приводить к решениям, недостаточно защищающим всех пострадавших [от насилия женщин]», — заявил эксперт по семейному праву Китая из Йельской школы права Джереми Даум.

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По данным газеты, семья играет ключевую роль в китайском обществе, поэтому развод долгое время считался культурным табу. В последние годы развод стал еще и политическим вопросом — по словам юристов и социологов, многих женщин в Китае активно отговаривают от расставания с бьющими их мужьями.

The Wall Street Journal пишет, что Коммунистическая партия Китая продвигает свои стратегии по увеличению рождаемости на фоне сокращения и старения населения, акцентируя внимание на «семейной гармонии» и «дружественной к браку и деторождению» среде.

Еще одной важной задачей для властей остается поддержание социальной стабильности. В Китае мужчин, переживших развод, нередко рассматривают как потенциальную угрозу безопасности. В конце 2024 года мужчина въехал в толпу в Чжухае, убив 35 человек. Местная полиция заявила, что причиной случившегося стало его недовольство разводом с женой.

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По данным газеты, несмотря на закон против домашнего насилия, действующий с 2016 года, полиция зачастую неохотно вмешивается в случаи, которые называет «семейными конфликтами». Согласно закону, если насильник впервые привлекается за избиение жены, он может отделаться лишь предупреждением. В 2023 году было выдано почти 100 тысяч таких предупреждений, которые, по словам властей, якобы помогли предотвратить дальнейшее насилие.

На деле же, как отмечает Джереми Даум, эти предупреждения нередко заменяют более жесткие меры, например, задержание насильника. По словам антрополога Тяньтянь Чжэн из Государственного университета Нью-Йорка в Кортланде, в Китае местными СМИ активно поддерживаются судьи, отдающие приоритет медиации и «возвращающие» женщин в семьи.

По данным Министерства гражданских дел Китая, в 2024 году в стране зарегистрировали свой брак 6,1 миллиона пар, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем году. Это рекордно низкий показатель с тех пор, как министерство начало публиковать статистику в 1986 году — тогда в Китае поженились 8,8 миллиона пар.

Отмечается, что резкое падение количества новых браков и рождения детей представляет собой серьезную проблему для Пекина. Власти борются с давлением сокращающейся рабочей силы и быстро стареющего населения на замедляющуюся экономику страны.







