Люди глупеют и теряют критическое мышление из-за ИИ

Американская компания Microsoft совместно с учеными из Университета Карнеги — Меллона провела исследование, в ходе которого выяснилось, что использующие искусственный интеллект люди теряют необходимые для работы навыки и критическое мышление. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования.

Авторы исследования опросили 319 работников интеллектуальной сферы о том, как они используют ИИ в своей работе. Это были представители разных профессий, в частности учителя и трейдеры.

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Ученые обнаружили следующую закономерность: чем больше участники опроса доверяли ИИ выполнение определенных задач, тем меньше они сами практиковали эти навыки, например, письмо, анализ чего-либо или критическую оценку. В результате, по их собственным наблюдениям, их навыки в этих областях атрофировались. Некоторые респонденты заявили, что начали сомневаться в своих способностях выполнять такие задачи, как проверка грамматики в тексте или составление юридических писем, в результате чего они автоматически принимали все, что им генерировал ИИ.

Еще одним выводом стало то, что чем больше люди были уверены в возможностях своего инструмента ИИ, тем меньше они перепроверяли выданные им результаты. Как отмечает Bloomberg, учитывая, что ИИ все еще может галлюцинировать, это повышает риск некачественной работы.

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При этом Bloomberg задается вопросом, зачем компания Microsoft, которая получает прибыль с продажи моделей GPT OpenAI, опубликовала это исследование. Издание предполагает, что Microsoft стремится спроектировать свои модели ИИ так, чтобы они расширяли, а не разрушали человеческие возможности.

Также Bloomberg пишет, что опубликованное исследование отражает «вдумчивый подход как к бизнес-модели отрасли [больших технологий], так и к ее социальным последствиям». Издание отмечает, что компания хочет идти в ногу со временем, когда ИИ приведет к разрушению некоторых профессий, и гарантировать, что ее инструменты останутся полезными для бизнеса.