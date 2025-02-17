Люди глупеют и теряют критическое мышление из-за ИИ

Американская компания Microsoft совместно с учеными из Университета Карнеги — Меллона провела исследование, в ходе которого выяснилось, что использующие искусственный интеллект люди теряют необходимые для работы навыки и критическое мышление. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования.
Авторы исследования опросили 319 работников интеллектуальной сферы о том, как они используют ИИ в своей работе. Это были представители разных профессий, в частности учителя и трейдеры.
Ученые обнаружили следующую закономерность: чем больше участники опроса доверяли ИИ выполнение определенных задач, тем меньше они сами практиковали эти навыки, например, письмо, анализ чего-либо или критическую оценку. В результате, по их собственным наблюдениям, их навыки в этих областях атрофировались. Некоторые респонденты заявили, что начали сомневаться в своих способностях выполнять такие задачи, как проверка грамматики в тексте или составление юридических писем, в результате чего они автоматически принимали все, что им генерировал ИИ.
Еще одним выводом стало то, что чем больше люди были уверены в возможностях своего инструмента ИИ, тем меньше они перепроверяли выданные им результаты. Как отмечает Bloomberg, учитывая, что ИИ все еще может галлюцинировать, это повышает риск некачественной работы.
При этом Bloomberg задается вопросом, зачем компания Microsoft, которая получает прибыль с продажи моделей GPT OpenAI, опубликовала это исследование. Издание предполагает, что Microsoft стремится спроектировать свои модели ИИ так, чтобы они расширяли, а не разрушали человеческие возможности.
Также Bloomberg пишет, что опубликованное исследование отражает «вдумчивый подход как к бизнес-модели отрасли [больших технологий], так и к ее социальным последствиям». Издание отмечает, что компания хочет идти в ногу со временем, когда ИИ приведет к разрушению некоторых профессий, и гарантировать, что ее инструменты останутся полезными для бизнеса.