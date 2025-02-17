Россия подписала соглашение об отмене двойного налогообложения с ОАЭ

Глава российского Минфина Антон Силуанов встретился с министром финансов Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Хади Аль-Хусэйни. Чиновники подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения. Оно касается налогов на доходы и капитал, сообщается на сайте Минфина.

«Значимым событием… стало подписание между правительствами России и ОАЭ Соглашения об устранении двойного налогообложения. Команды Минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц», — заявил Силуанов.

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Глава Минфина добавил, что подписание соглашения должно стимулировать торговлю между странами и способствовать увеличению взаимных инвестиций, а также помочь в создании «благоприятной среды для работы бизнеса и граждан».

Как пишет Forbes, обе страны должны ратифицировать соглашение. Если это произойдет, оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

По данным «Интерфакса», обсуждение соглашения началось еще в 2022 году. Документ согласовали в январе этого года. Также между странами действует соглашение о налогообложении дохода от инвестиций от 2011 года. В нем прописано, что льготное налогообложение предусмотрено только для государственных учреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов.

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В январе этого года стало известно, что Россия договорилась о десятипроцентной ставке на доходы от дивидендов, процентов и роялти. РБК тогда отмечал, что российские власти хотели предотвратить использование российским бизнесом иностранных юрисдикций, чтобы получить пониженную налоговую ставку. Этот пункт также присутствует в подписанном соглашении.