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Мир

Мужчина напал с ножом на прохожих и убил подростка в Австрии

14:17 16.02.2025

23-летний проситель убежища из Сирии, чье имя не называется, напал на прохожих в австрийском городе Филлах, расположенном недалеко от границы с Италией и Словенией. В результате погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, нападение произошло около четырех часов вечера по местному времени недалеко от главной площади города. В полиции заявили, что мотив нападавшего пока неизвестен, однако там добавили, что к расследованию привлекли специалистов по борьбе с экстремизмом.

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По данным Би-би-си, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В полиции также отметили, что предотвратить дальнейшие нападения помог курьер, также выходец из Сирии, который проезжал мимо и направил свою машину на нападавшего.

Полицейские сообщили, что мужчина ждал решения по запросу о предоставлении убежища в Австрии и имел временный вид на жительство.

«Это возмутительное злодеяние должно повлечь за собой суровые последствия. Я всегда говорил ясно и недвусмысленно: те, кто живет в [федеральной земле] Каринтии, в Австрии, должны уважать закон и приспосабливаться к нашим правилам и ценностям», — заявил губернатор Каринтии Петер Кайзер. Он также выразил соболезнование семье погибшего подростка.

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По данным австрийской общественной телерадиокомпании ORF, ожидается, что министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер прибудет в Филлах, пишет CNN. 

Би-би-си отмечает, что нападение произошло на фоне разногласий по поводу законов о предоставлении убежища и политического кризиса после прошлогодних выборов в Австрии, на которых победила Партия свободы. Ее глава Гербет Кикль после нападения заявил, что стране необходимы «жесткие меры по борьбе с предоставлением убежища».

Несколько европейских стран, в том числе Австрия, заявили в декабре, что приостанавливают предоставление убежища гражданам Сирии из-за неопределенной политической ситуации после падения режима Башара Асада.

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