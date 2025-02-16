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Мир

Экзоскелеты стали использовать для облегчения подъема на гору в Китае

18:46 16.02.2025

В январе этого года в китайской провинции Шаньдун, где расположена гора Тайшань высотой более полутора километров, опробовали первые экзоскелеты, которые должны упростить туристам подъем на гору. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что подъем на гору с более чем семью тысячами ступеней становится испытанием даже для опытных туристов. Некоторые из них нанимают напарников, которые помогают покорить вершину. 

Новое устройство устройство было разработано совместно компаниями Taishan Cultural Tourism Group и Kenqing Technology. Экзоскелет весит менее двух килограммов. Он крепится на талию и бедра человека, после чего алгоритмы устройства на основе искусственного интеллекта распознают движения и оказывают «синхронизированную помощь», облегчая нагрузку на ноги.

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Экзоскелеты работают на двух батареях, заряда которых хватает на пять часов, тогда как подъем на гору обычно занимает шесть. «[Устройство] может помочь большему количеству людей подняться на гору и насладиться пейзажем горы Тайшань… без слишком больших усилий», — заявил Ван Хоучжэ, чиновник, работающий в области туризма.

За использование экзоскелета нужно заплатить 60–80 юаней (8–11 долларов). При этом те, кто уже опробовал устройство, отмечают некоторые его минусы. К примеру, 29-летний мужчина, чье реальное имя CNN не называет, рассказал, что пользоваться туалетом или завязывать шнурки, не снимая экзоскелет, неудобно.

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По данным китайских СМИ, разработчики намерены увеличить срок службы батарей, а местные власти пообещали оборудовать вдоль маршрута места, где можно будет заменить аккумуляторы. 

CNN отмечает, что пока экзоскелеты находятся на этапе бета-тестирования. Их должны начать массово использовать в начале марта этого года.

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