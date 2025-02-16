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Мир

Лидеры стран Европы соберутся на экстренном саммите

13:31 16.02.2025

Лидеры Европейских стран готовятся к экстренному саммиту, на котором они намерены обсудить вопросы, связанные с войной в Украине. Саммит должен пройти в Париже, сообщает Русская служба Би-би-си. Он может состояться 17 февраля, пишет The Guardian.

Отмечается, что инициатором саммита стал президент Франции Эммануэль Макрон. Европейские лидеры решили встретиться на фоне растущих опасений, что президент США Дональд Трамп возьмет под свой контроль переговоры о мире в Украине, а Европу не допустят до участия в них. Также на саммите планируют обсудить членство Украины в НАТО и то, какие гарантии безопасности могут быть ей предоставлены.

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Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он «очень рад, что президент Макрон позвал [европейских] лидеров в Париж», чтобы «очень серьезно» обсудить вызовы, брошенные Трампом.

«У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют разведка боем: вы надавливаете и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию… и мы должны реагировать», — заявил Сикорский.

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Русская служба Би-би-си отмечает, что официально о саммите пока не сообщалось. Также неизвестен состав его участников, однако The Guardian пишет со ссылкой на неназванные источники, что Макрон, вероятно, пригласит в Париж генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также лидеров Германии, Италии, Великобритании и Польши.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, представители России и США должны встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Они должны начать переговоры, направленные на прекращение огня в Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украину на эти переговоры не пригласили.

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