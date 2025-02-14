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Интернет и мемы

YouTube предложит ИИ для генерации коротких видео

12:17 14.02.2025

В сервисе YouTube появилась возможность генерировать короткие видеоролики с помощью ИИ, об этом сообщила сама компания в своем корпоративном блоге. На данный момент функция доступна только в четырех странах.

Обновленная функция Dream Screen позволит создавать ролики на основе текстового описания — пользователю достаточно выбрать картинку, кратко описать свою идею и выбрать визуальный стиль ролика из предложенных платформой вариантов. YouTube сообщает, что обновление использует собственную нейросеть Google Veo 2.

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Чтобы воспользоваться инструментом, пользователю достаточно зайти в раздел Shorts, выбрать иконку изображения в левом нижнем углу экрана, нажать кнопку Create и ввести текстовое описание своей идеи. Dream Screen сгенерирует несколько изображений — их можно использовать в качестве статичных фонов, либо выбрать подходящий стиль для будущего видео. YouTube сгенерирует ролик самостоятельно — в опубликованной инструкции также упоминается, что один ролик из раздела Shorts можно будет составлять из нескольких сгенерированных ИИ видео.

На данный момент функция доступна только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Компания заявила, что планирует расширить список государств, в которых пользователи смогут воспользоваться ей. YouTube отмечает, что все сгенерированные ИИ видео будут помечаться специальными стикерами и водяными знаками.

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Ранее функция Dream Screen уже была доступна пользователям YouTube, но только для генерации фона видео. Также компания опубликовала пример полноценного ролика, созданного с помощью Dream Screen.

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