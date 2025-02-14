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Мир

США пообещали «шокировать многих» сделкой по Украине

10:36 14.02.2025

Сделка по завершению войны в Украине, над которой работает администрация президента США Дональда Трампа, «шокирует многих». Об этом в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, на данный момент главная цель Трампа — это убедить Путина, что дипломатией он сможет добиться большего, чем продолжением боевых действий. При этом Вэнс отметил, что в ходе переговоров Трамп может изменить свое мнение по тем или иным вопросам.

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При этом американский вице-президент рассказал и о планах на случай срыва переговоров. По его словам, если Путин откажется от мирной сделки, гарантируюшей долгосрочную безопасность Украины, то США используют весь арсенал имеющихся в их распоряжении средств.

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — сказал Вэнс, отметив, что возможность отправки американских войск в Украину также останется «на повестке дня», если Путин откажется от переговоров.

Говоря о будущем Украины, Вэнс заявил, что пока рано рассуждать о том, какая часть украинской территории может остаться под контролем России. Также, по его словам, еще только предстоит определить, какие гарантии безопасности Киев сможет получить от США и других западных союзников. «Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — подчеркнул Вэнс.

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Вице-президент США также призвал «перезагрузить» отношения с Россией после заключения мира в Украине. Вэнс подчеркнул, что изоляция, в которой Москва оказалась из-за западных санкций, делает ее «младшим партнером Пекина».

WSJ отмечает, что позиция Вэнса по отношению к России, озвученная в интервью, оказалась более жесткой, чем позиция министра обороны США Пита Хегсета. 12 февраля последний, выступая на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе, намекнул на возможные уступки Москве в ходе будущих переговоров о завершении российско-украинского конфликта.

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