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Мир

Ученые создали искусственный шелк

16:45 14.02.2025

Исследователи из австралийского Института передовых материалов Университета Дикина объявили о создании первого в мире искусственного шелка, превосходящего по своим характеристикам натуральный материал. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

Ученые сообщили, что им удалось создать искусственные волокна, имитирующие те, которые создают личинки шелкопряда. Искусственные волокна оказались в восемь раз прочнее и в 218 раз жестче натурального шелка.

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Заместитель директора Института передовых материалов Джо Разал объяснил, что его коллеги создали раствор с искусственными компонентами шелка, воссоздав природный процесс создания волокон. «Команда нашла способ воссоздать волокно, производимое шелкопрядом, и раскрыть его потенциал, сделав его столь же биоразлагаемым, прочным и энергоэффективным», отметил ученый.

Шелк используется не только для производства дорогих тканей, отметили авторы исследования. С помощью шелка восстанавливают нервы, им покрывают продукты для увеличения срока годности, а также из него делают биоразлагаемые батарейки.

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Ведущий автор исследования Бен Эллардайс предположил, что в будущем новый метод создания шелка можно будет использовать для имитации других материалов, например целлюлозы. По его словам, этот способ менее затратный, чем создание синтетических материалов, а получаемые волокна такие же биоразлагаемые, как натуральные.

Традиционно шелк получают с помощью дегуммирования — удаления с коконов оболочки из серициновой камеди, которое позволяет распутать коконы и получить из них нити. При этом, заметили ученые, белковые компоненты шелка повреждаются.

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