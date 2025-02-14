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Интернет и мемы

Вокруг фильма-рекордсмена по номинациям на «Оскар» разгорелся скандал

17:33 14.02.2025

Директор по контенту Netflix Бела Бахариа в подкасте The Town впервые прокомментировала скандал, связанный с провокационными постами в соцсетях звезды номинированного на «Оскар» фильма «Эмилия Перес» Карлы Софии Гаскон.

«Я думаю, что это действительно облом для 100 невероятно талантливых людей, которые сняли этот потрясающий фильм», — сказала Бахариа, отметив, что посты актрисы поставили под угрозу судьбу всего проекта. 

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Речь идет о старых твитах 52-летней Гаскон, в которых она критиковала движение Black Lives Matter и религию в целом. Скандал разразился, после того, как их обнаружили в сети. Например, в одном таком посте Гаскон пишет: «Меня тошнит от всего этого дерьма, от ислама, от христианства, от католицизма и от всех гребаных верований идиотов, которые нарушают права человека». 

«Эмилия Перес» — французский криминально-комедийный мюзикл о мексиканском наркобароне, который совершил трансгендерный переход, режиссера Жака Одиара. Главные роли в нем исполнили Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас и Эдгар Рамирес.

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Некоторые коллеги актрисы, в том числе и сам Одиар, назвали высказывания Гаскон «непростительными». На фоне этого звезду фильма отстранили от участия в рекламной кампании картины, она также пропустит несколько мероприятий в Лос-Анджелесе.

В свою очередь, Бахариа подчеркнула, что даже зная о постах Гаскон заранее, Netflix «все равно бы купил этот фильм». «Он креативный и смелый — это то, что вам нужно, и он нашел отклик у многих людей в этом году», — отметила она.

Стоит отметить, что Гаскон 1 февраля опубликовала в соцсетях пост с извинениями за свои старые публикации, в котором подчеркнула, что не является расисткой. 

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Впрочем, это не единственный скандал, который сопровождает картину. Мюзикл 2024 года режиссера Одиара, снятый в Париже по его же собственному сценарию, раскритиковали в Мексике. Также он не оставил равнодушным ЛГБТ-сообщество, которое раскритиковало ленту за стереотипное изображение трансперсон. 

Картина уже получила четыре «Золотых глобуса», а также была номинирована на «Оскар». Би-би-си отмечает, что у фильма больше номинаций на эту премию, чем у какой-либо другой неанглоязычный ленты в истории.

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