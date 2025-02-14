Польша отправила россиян в тюрьму за рекламу ЧВК Вагнера

Окружной суд Кракова приговорил двух россиян, Андрея Г. и Алексея Т., к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о расклейке нескольких сотен «вербовочных листовок» с рекламой службы в ЧВК Вагнера и шпионской деятельности. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Как пишет издание, на листовках, которые расклеивали обвиняемые, был напечатан QR-код, отсканировав который человек мог связаться с людьми, набирающими наемников в ЧВК Вагнера, и узнать расценки на эту «работу». Помимо тюремного заключения, суд обязал фигурантов выплатить по 30 тысяч злотых (более семи тысяч евро) Фонду помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.
По словам судьи Эвы Карп-Сиклуцка, обвиняемые поддерживали постоянную связь со своими клиентами и имели доступ к чату, в котором обсуждалась деятельность ЧВК Вагнера. После расклейки листовок они якобы должны были встретиться с неназванным журналистом, чтобы рассказать о своих «достижениях», которые суд счел участием в «гибридной войне».
Rzeczpospolita отмечает, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что фигуранты в конечном итоге не нанесли существенного ущерба польскому государству.
Кроме того, прокурор Томаш Дудек, который запрашивал для россиян более суровое наказание в виде восьми лет лишения свободы, вероятно, подаст апелляцию. Он добавил, что фигуранты ранее ездили во Францию и Германию, где распространяли и расклеивали листовки, содержание которых высмеивало и дискредитировало правительство и их оборонную политику. По его словам, это должно было оказать дестабилизирующий эффект.
Адвокат Андрея Г. Дариуш Токарчик также не исключил возможность подачи апелляции, но отвечать на другие вопросы журналистов отказался. По данным Rzeczpospolita, обоих фигурантов задержали в Варшаве в августе 2023 года. Россияне не признали свою вину и отрицали, что расклеивали «вербовочные листовки».