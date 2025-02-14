Польша отправила россиян в тюрьму за рекламу ЧВК Вагнера

Окружной суд Кракова приговорил двух россиян, Андрея Г. и Алексея Т., к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о расклейке нескольких сотен «вербовочных листовок» с рекламой службы в ЧВК Вагнера и шпионской деятельности. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как пишет издание, на листовках, которые расклеивали обвиняемые, был напечатан QR-код, отсканировав который человек мог связаться с людьми, набирающими наемников в ЧВК Вагнера, и узнать расценки на эту «работу». Помимо тюремного заключения, суд обязал фигурантов выплатить по 30 тысяч злотых (более семи тысяч евро) Фонду помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.

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По словам судьи Эвы Карп-Сиклуцка, обвиняемые поддерживали постоянную связь со своими клиентами и имели доступ к чату, в котором обсуждалась деятельность ЧВК Вагнера. После расклейки листовок они якобы должны были встретиться с неназванным журналистом, чтобы рассказать о своих «достижениях», которые суд счел участием в «гибридной войне».

Rzeczpospolita отмечает, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что фигуранты в конечном итоге не нанесли существенного ущерба польскому государству.

Кроме того, прокурор Томаш Дудек, который запрашивал для россиян более суровое наказание в виде восьми лет лишения свободы, вероятно, подаст апелляцию. Он добавил, что фигуранты ранее ездили во Францию ​​и Германию, где распространяли и расклеивали листовки, содержание которых высмеивало и дискредитировало правительство и их оборонную политику. По его словам, это должно было оказать дестабилизирующий эффект.

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Адвокат Андрея Г. Дариуш Токарчик также не исключил возможность подачи апелляции, но отвечать на другие вопросы журналистов отказался. По данным Rzeczpospolita, обоих фигурантов задержали в Варшаве в августе 2023 года. Россияне не признали свою вину и отрицали, что расклеивали «вербовочные листовки».