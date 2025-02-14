EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Польша отправила россиян в тюрьму за рекламу ЧВК Вагнера

19:10 14.02.2025

Окружной суд Кракова приговорил двух россиян, Андрея Г. и Алексея Т., к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о расклейке нескольких сотен «вербовочных листовок» с рекламой службы в ЧВК Вагнера и шпионской деятельности. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как пишет издание, на листовках, которые расклеивали обвиняемые, был напечатан QR-код, отсканировав который человек мог связаться с людьми, набирающими наемников в ЧВК Вагнера, и узнать расценки на эту «работу». Помимо тюремного заключения, суд обязал фигурантов выплатить по 30 тысяч злотых (более семи тысяч евро) Фонду помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.

Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть
Мир6 минут чтения

По словам судьи Эвы Карп-Сиклуцка, обвиняемые поддерживали постоянную связь со своими клиентами и имели доступ к чату, в котором обсуждалась деятельность ЧВК Вагнера. После расклейки листовок они якобы должны были встретиться с неназванным журналистом, чтобы рассказать о своих «достижениях», которые суд счел участием в «гибридной войне».

Rzeczpospolita отмечает, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что фигуранты в конечном итоге не нанесли существенного ущерба польскому государству.

Кроме того, прокурор Томаш Дудек, который запрашивал для россиян более суровое наказание в виде восьми лет лишения свободы, вероятно, подаст апелляцию. Он добавил, что фигуранты ранее ездили во Францию ​​и Германию, где распространяли и расклеивали листовки, содержание которых высмеивало и дискредитировало правительство и их оборонную политику. По его словам, это должно было оказать дестабилизирующий эффект.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива
Общество8 минут чтения

Адвокат Андрея Г. Дариуш Токарчик также не исключил возможность подачи апелляции, но отвечать на другие вопросы журналистов отказался. По данным Rzeczpospolita, обоих фигурантов задержали в Варшаве в августе 2023 года. Россияне не признали свою вину и отрицали, что расклеивали «вербовочные листовки».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования