Открыт набор в планетарные силы обороны на фоне растущих рисков столкновения астероида с Землей

Государственное управление по науке, технике и промышленности Китая (SASTIND) на этой неделе разместило объявления о вакансиях, в которых говорится о поиске «молодых и целеустремленных выпускников», специализирующихся на аэрокосмической технике, международном сотрудничестве и обнаружении астероидов. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что кампания по набору персонала проводится на фоне того, что на прошлой неделе ученые увеличили вероятность столкновения астероида диаметром сто метров с Землей с 1,3% до 2,2% в 2032 году.

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Среди опубликованных объявлений было три вакансии в «планетарные силы обороны». На них, согласно описанию, ждут людей в возрасте до 35 лет, имеющих профессиональную квалификацию и «твердую политическую позицию», поддерживающих Коммунистическую партию Китая и идеологию ее лидера Си Цзиньпина.

Вакансии вызвали бурное обсуждение в соцсетях, отмечает The Guardian. «Земля будет зависеть от вас троих. Разве это не стресс?» — задался вопросом один из пользователей. «Если вы добьетесь успеха, вы станете героем, который спасет мир. Но никто не накажет вас за неудачу, то есть буквально “никого” не останется», — сказано в другом комментарии.

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Вакансии в силах планетарной обороны описываются как «исследования в области мониторинга и раннего предупреждения об астероидах, сближающихся с Землей». На эти позиции ищут выпускников со степенью магистра или выше, со специализацией в области астрофизики, технологий исследования Земли и космоса, а также аэрокосмической науки и техники.

При этом The Guardian отмечает, что нет полной уверенности в том, что вакансии появились именно из-за астероида, поскольку аэрокосмический сектор Китая стремительно развивается. В SASTIND не ответили на просьбу дать комментарий.