EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Открыт набор в планетарные силы обороны на фоне растущих рисков столкновения астероида с Землей

22:51 14.02.2025

Государственное управление по науке, технике и промышленности Китая (SASTIND) на этой неделе разместило объявления о вакансиях, в которых говорится о поиске «молодых и целеустремленных выпускников», специализирующихся на аэрокосмической технике, международном сотрудничестве и обнаружении астероидов. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что кампания по набору персонала проводится на фоне того, что на прошлой неделе ученые увеличили вероятность столкновения астероида диаметром сто метров с Землей с 1,3% до 2,2% в 2032 году.

Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Расистские шутки поставили крест на карьере британского замминистра
Он также насмехался над Елизаветой II и коллегами. А потом переписку из личного чата слили в сеть
Мир6 минут чтения

Среди опубликованных объявлений было три вакансии в «планетарные силы обороны». На них, согласно описанию, ждут людей в возрасте до 35 лет, имеющих профессиональную квалификацию и «твердую политическую позицию», поддерживающих Коммунистическую партию Китая и идеологию ее лидера Си Цзиньпина.

Вакансии вызвали бурное обсуждение в соцсетях, отмечает The Guardian. «Земля будет зависеть от вас троих. Разве это не стресс?» — задался вопросом один из пользователей. «Если вы добьетесь успеха, вы станете героем, который спасет мир. Но никто не накажет вас за неудачу, то есть буквально “никого” не останется», — сказано в другом комментарии.

В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил
Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива
Общество8 минут чтения

Вакансии в силах планетарной обороны описываются как «исследования в области мониторинга и раннего предупреждения об астероидах, сближающихся с Землей». На эти позиции ищут выпускников со степенью магистра или выше, со специализацией в области астрофизики, технологий исследования Земли и космоса, а также аэрокосмической науки и техники.

При этом The Guardian отмечает, что нет полной уверенности в том, что вакансии появились именно из-за астероида, поскольку аэрокосмический сектор Китая стремительно развивается. В SASTIND не ответили на просьбу дать комментарий.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования