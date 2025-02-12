Талибан начал зарабатывать на продаже газировки и энергетиков в Россию

Афганские власти договорились о поставках в Россию энергетических и газированных напитков, в частности под брендом Coca-Cola, а также лекарственных трав, полезных ископаемых и казанов для плова. Поставки уже идут, рассказал РИА «Новости» российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Из Афганистана в Россию раньше возили в основном сельскохозяйственные товары, сухофрукты, изюм, и сейчас отгрузка подобных товаров продолжается, сообщил посол. По его словам, виноград и овощи поставляются «пока в небольших объемах», с юга страны начали возить гранат, «по размеру они с два кулака».

«В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют «красным золотом» Востока», — сказал Жирнов. Из лекарственных трав поставляют лаванду, чабрец и солодку, а примерно шестую часть импорта составляют хромовые руды, концентраты, минералы, рубины и изумруды, сообщил посол.

Два перебежчика из КНДР впервые в истории попали в к-поп Они убежали от нищеты и репрессий, а теперь пробуют покорить США и стать знаменитыми Интернет и мемы 11 минут чтения

Казаны для плова названы как единственный пример поставляемой афганской непищевой промышленной продукции. «Ценители афганской кухни — а у нас их все больше, — знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане», — сказал Жирнов.

В Афганистане с 2006 года работает завод Coca-Cola, который контролируется компанией Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages и способен производить до 120 миллионов бутылок газированных напитков в год, пишет РИА «Новости».

Суды зачастую не считают талибов угрозой И отказывают в убежище тем, кто пытается от них спастись в России. Исследование «Холода» Общество 4 минуты чтения

Напитки под брендом Coca-Cola сейчас поставляются в Россию не только из Афганистана, но также из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Польши, Дании, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов. Американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке продажи в России своей продукции под международными брендами весной 2022 года.

Исламское движение Талибан с 2021 года захватило власть в Афганистане и с тех пор самостоятельно формирует правительство страны. С 2023 года в стране запрещены другие политические объединения.