EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Талибан начал зарабатывать на продаже газировки и энергетиков в Россию

18:08 12.02.2025

Афганские власти договорились о поставках в Россию энергетических и газированных напитков, в частности под брендом Coca-Cola, а также лекарственных трав, полезных ископаемых и казанов для плова. Поставки уже идут, рассказал РИА «Новости» российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Из Афганистана в Россию раньше возили в основном сельскохозяйственные товары, сухофрукты, изюм, и сейчас отгрузка подобных товаров продолжается, сообщил посол. По его словам, виноград и овощи поставляются «пока в небольших объемах», с юга страны начали возить гранат, «по размеру они с два кулака».

«В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют «красным золотом» Востока», — сказал Жирнов. Из лекарственных трав поставляют лаванду, чабрец и солодку, а примерно шестую часть импорта составляют хромовые руды, концентраты, минералы, рубины и изумруды, сообщил посол.

Два перебежчика из КНДР впервые в истории попали в к-поп
Два перебежчика из КНДР впервые в истории попали в к-поп
Они убежали от нищеты и репрессий, а теперь пробуют покорить США и стать знаменитыми
Интернет и мемы11 минут чтения

Казаны для плова названы как единственный пример поставляемой афганской непищевой промышленной продукции. «Ценители афганской кухни — а у нас их все больше, — знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане», — сказал Жирнов.

В Афганистане с 2006 года работает завод Coca-Cola, который контролируется компанией Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages и способен производить до 120 миллионов бутылок газированных напитков в год, пишет РИА «Новости».

Суды зачастую не считают талибов угрозой
Суды зачастую не считают талибов угрозой
И отказывают в убежище тем, кто пытается от них спастись в России. Исследование «Холода»
Общество4 минуты чтения

Напитки под брендом Coca-Cola сейчас поставляются в Россию не только из Афганистана, но также из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Польши, Дании, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов. Американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке продажи в России своей продукции под международными брендами весной 2022 года.

Исламское движение Талибан с 2021 года захватило власть в Афганистане и с тех пор самостоятельно формирует правительство страны. С 2023 года в стране запрещены другие политические объединения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования