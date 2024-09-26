В Международный суд подадут иск против «Талибана» из-за нарушения прав женщин

Министры иностранных дел Германии, Австралии, Канады и Нидерландов заявили, что готовят иск в Международный суд ООН против талибов за многочисленные нарушения прав женщин в Афганистане. Об этом пишет The New York Times.

Об этом стало известно на заседании Генассамблеи ООН, которое прошло в Нью-Йорке 25 сентября. Сообщается, что министры осудили «грубые и систематические» нарушения прав афганских девочек и женщин, а также дискриминацию по гендерному признаку.

В 2003 году Афганистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, напомнило издание. Однако, по словам министров, талибы не соблюдают условия Конвенции и теперь «должны понести ответственность за многочисленные нарушения договора».

«Мы неоднократно призывали Афганистан и талибов соблюдать международное право и снять все ограничения на права женщин и девочек, включая их право на образование. Однако ситуация продолжает ухудшаться», — цитирует издание заявление министров.

В августе стало известно, что талибы запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани. Как пишет издание, Афганистан — единственная страна, в которой девочкам также запрещено получать образование после шестого класса.

Отмечается, что дело против талибов может стать первым случаем в истории, когда главный судебный орган ООН рассмотрит нарушение конвенции о запрете всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Это исторический момент, который предоставит афганским женщинам возможность быть услышанными перед мировым сообществом и сделает их главными героинями в их борьбе», — заявила профессор Университета Пенсильвании и советница афганских женских активистов Рангита де Силва де Алвис.

Правила Международного суда ООН требуют, чтобы истцы перед подачей жалобы уведомили суд о наличии спора, после чего у сторон будет шесть месяцев для того, чтобы «разрешить конфликт», отмечает издание. Сообщается, что решение Международного суда не подлежит обжалованию, но у суда мало возможностей для обеспечения соблюдения своих постановлений.

Тем не менее, афганские женщины, живущие в Европе и Северной Америке, заявили: они рады тому, что процесс уже запущен.

The Economic Times в свою очередь пишет, что талибы назвали обвинения в ущемлении прав афганских женщин «абсурдными». По их словам, женщины, сбежавшие из страны, «предпринимают попытки распространять пропаганду против Афганистана».

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