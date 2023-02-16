«Да, да, нет, да». Владислав Сурков дал «интервью» из четырех слов. В нем он сообщил, что, разрабатывая Минские соглашения, не рассчитывал на их выполнение

Бывший замглавы администрации президента России Владислав Сурков ответил на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. «Интервью» состояло из четырех вопросов, на которые Сурков дал четыре односложных ответа:

«1. Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

- ДА.

2. Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?

- ДА.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

- НЕТ.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

- ДА».

Ответы Суркова в этом «интервью» в точности повторяют лозунг «Да, да, нет, да», который активно использовался во время организованной администрацией Бориса Ельцина кампании перед референдумом в апреле 1993 года.

Тогда россиянам именно так предлагали ответить на вопросы о доверии президенту Борису Ельцину и его социально-экономической политике, а также необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов.

В свою очередь, обвинение в отсутствии намерения выполнять Минские соглашения — одно из самых часто звучащих со стороны Москвы в адрес Киева. Как не раз заявляли российские власти, подписывая Минские соглашения, Украина не собиралась их выполнять, а лишь хотела таким образом выиграть время для подготовки к войне.

Источник: Алексей Чеснаков

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