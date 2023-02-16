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«Да, да, нет, да». Владислав Сурков дал «интервью» из четырех слов. В нем он сообщил, что, разрабатывая Минские соглашения, не рассчитывал на их выполнение

13:26 • 16.02.2023

Бывший замглавы администрации президента России Владислав Сурков ответил на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. «Интервью» состояло из четырех вопросов, на которые Сурков дал четыре односложных ответа:

«1. Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

- ДА.

2. Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными?

- ДА.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

- НЕТ.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

- ДА».

Ответы Суркова в этом «интервью» в точности повторяют лозунг «Да, да, нет, да», который активно использовался во время организованной администрацией Бориса Ельцина кампании перед референдумом в апреле 1993 года. 

Тогда россиянам именно так предлагали ответить на вопросы о доверии президенту Борису Ельцину и его социально-экономической политике, а также необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов.

В свою очередь, обвинение в отсутствии намерения выполнять Минские соглашения — одно из самых часто звучащих со стороны Москвы в адрес Киева. Как не раз заявляли российские власти, подписывая Минские соглашения, Украина не собиралась их выполнять, а лишь хотела таким образом выиграть время для подготовки к войне.

Источник: Алексей Чеснаков

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