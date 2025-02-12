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Мир

Специалисты рассказали о рисках неправильного подбора менструальной чаши

14:39 12.02.2025

В Великобритании у 30-летней пациентки диагностировали проблемы с почками из-за неправильного использования менструальной чаши. Об этом пишет Би-би-Си.

По данным издания, пациентка в течение нескольких месяцев страдала из-за болей в области таза и крови в моче. Врачи во время диагностики выяснили, что она неправильно использовала менструальную чашу.

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По словам медиков, неправильно расположенная внутри влагалища чаша может давить на близлежащие органы, например мочеточники — трубы, которые выводят мочу из почек в мочевой пузырь. Врачи отметили, что кроме правильного введения чаши также важен и выбор подходящего размера.

«Правильное расположение, а также выбор правильной формы и размера чаши важны для предотвращения негативного воздействия на верхние мочевые пути. Менструальные доступны к продаже и использованию без консультации медицинского работника, что подчеркивает важность подробных и четких информационных материалов для пациентов», — сказали медики.

Многоразовые менструальные чаши — это альтернатива гигиеническим прокладкам и тампонам во время месячных. Они различаются по форме, размеру и степени упругости. После введения во влагалище менструальные чаши создают герметичное уплотнение, препятствующее вытеканию крови. По данным издания, при правильном использовании чаши могут вмещать от 20 до 30 миллилитров крови и защищать от протеканий в течение четырех-восьми часов.

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Недавний опрос, на который ссылается Би-би-Си, показал, что большинство из 530 респондентов сталкивались с трудностями при извлечении чаши из влагалища. По словам доктора Кейт Лаф, женщинам может потребоваться несколько менструальных циклов, чтобы привыкнуть к использованию чаши. При этом, как отмечает врач, ношение чаши не должно причинять боль.

«В целом, менструальная чаша довольно безопасна. Если она правильно установлена, вы не должны ее чувствовать», — сказала она в интервью изданию.

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