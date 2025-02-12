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Мир

Главные раввины России и Одессы породнятся

13:46 12.02.2025

Дочь главного раввина России Берла Лазара по имени Ривка выйдет замуж за Шолома, сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, свадьба состоится 12 февраля. В декабре прошлого года о ее подготовке сообщал Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ).

О гостях, приглашенных на церемонию, ничего не сообщается, известно лишь, что свадьба пройдет в Израиле.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Авраам Вольф не раз выступал в поддержку Украины и старался развенчать мифы о якобы существующем там нацизме. 

«Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о “нацизме” и об “антисемитизме”. Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он, в частности, весной 2022 года в интервью украинскому изданию «Думская». Тогда же Вольф назвал Украину самой безопасной в мире страной для еврея.

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В свою очередь, Берл Лазар не выступал с публичным осуждением российского вторжения, но заявлял о готовности на все ради прекращения российско-украинской войны. 

«Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — сказал он на встрече с Владимиром Путиным в январе 2023 года.

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