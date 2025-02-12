СМИ: Disney изменит политику инклюзивности в попытке следовать ожиданиям Трампа

Компания Walt Disney изменит политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), в попытке адаптироваться к новым ожиданиям президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Axios со ссылкой на служебную записку, которую медиагигант разослал сотрудникам.

Сообщается, что Disney вот уже более ста лет носит имидж семейного бренда, который избегает участия в политике. Однако сейчас компания намерена сосредоточиться на своем коммерческом успехе, пишет Axios.

Мы отдали бабушку в дом престарелых У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи Общество 8 минут чтения

В служебной записке говорится, что с начала финансового года Disney заменит фактор «Разнообразие и инклюзивность», использовавшийся для оценки эффективности руководителей, новым критерием — «Стратегия талантов», который в большей степени сосредоточен на коммерческом успехе компании.

По словам двух источников Axios, Disney также внесет изменения в дисклеймеры, которые появлялись перед некоторыми старыми мультфильмами, в числе которых «Дамбо» и «Питер Пэн». Теперь предупреждение о том, что мультфильм «содержит негативные изображения и/или жестокое обращение с народами и культурами» заменят на следующий дисклеймер: «Эта картина представлена в первоначальном виде и может содержать стереотипы или негативные изображения».

Сообщается, что медиагигант также закрыл программу Reimagine Tomorrow, в рамках которой освещались истории людей из «недостаточно представленных сообществ».

Агентство Reuters отмечает, что Disney не раз подвергалась критике со стороны консерваторов, которые выступали против включения в ее фильмы и другие проекты расового разнообразия и ЛГБТК+ персонажей.

Власти Узбекистана сносят советское наследие Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН Мир 11 минут чтения

Организация America First Legal, основанная бывшим заместителем главы администрации Трампа по вопросам политики Стивеном Миллером, направила совету директоров Disney письмо, в котором утверждается, что усилия компании по продвижению разнообразия и инклюзивности нанесли ущерб ее акциям.

Компания также оказалась в центре политического противостояния с губернатором Флориды Роном Десантисом. По данным агентства, все началось из-за закона штата, ограничивающего обсуждение сексуальности и гендера в школах, который критики прозвали законом «Don’t Say Gay» («Не говори слово “гей”»).

В конце января на сайте Белого дома был опубликован указ Дональда Трампа об отмене политики разнообразия и инклюзивности, которую он называл «дискриминационной». За последние месяцы от политики DEI отказались такие компании, как Google, Deloitte, Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply и другие.



