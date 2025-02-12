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Мир

Coca-Cola может использовать больше пластика из-за введенных Трампом пошлин

09:42 12.02.2025

Компания-производитель газированных напитков Coca-Cola возможно будет вынуждена продавать больше своей продукции в пластиковых бутылках из-за введенных президентом США пошлин на ввоз алюминия в страну. Об этом, как передает Би-би-си, во время конференц-колла с инвесторами сообщил генеральный директор компании Джеймс Куинси.

По его словам, введенные Трампом пошлины приведут к росту стоимости алюминиевых банок. В конце прошлого года Coca-Cola уже отказалась от планов к 2030 году использовать для производства упаковки 50% переработанных материалов. Вместо этого компания собирается нарастить этот показатель до 35–40% к 2035 году.

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«Если затраты на одну упаковку несколько возрастут, у нас останутся другие предложения по упаковке, которые позволят нам конкурировать в сегменте доступности. Например, если алюминиевые банки станут дороже, мы сможем сделать больший упор на ПЭТ [пластиковые] бутылки», — пояснил Куинси.

11 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% ввозных пошлин на весь импорт стали и алюминия в страну. Как отмечает Би-би-си, по данным американской Геологической службы, США импортируют почти половину используемого алюминия, поэтому новые пошлины, вероятнее всего, приведут в том числе к подорожанию упаковок продуктов, в частности, алюминиевых и консервных банок.

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Ранее американский президент также отметил действовавший ранее указ своего предшественника Джо Байдена, направленный на борьбу с «кризисом», вызванным загрязнением пластиком. Этот указ, в частности, предполагал замену в США пластиковых трубочек для напитков на бумажные. По мнению экологов, вместе с подорожанием алюминиевых банок этот шаг грозит серьезно осложнить проблему глобального загрязнения пластиком окружающей среды.

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