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Интернет и мемы

СМИ: адвокат лишился статуса из-за веры в астрологию

18:56 12.02.2025

Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа лишила адвокатского статуса Рифа Мударисова из города Нефтеюганск, сообщает «Комсомольская правда». Мужчина попытался оправдать своего подзащитного с помощью натальной карты.

По информации «Комсомольской правды», клиент Мударисова обвинялся «за наркотики» (статья 228 УК РФ), адвокат решил доказать его невиновность с помощью натальной карты. Он пытался убедить суд, что «карта поразительно совпала с осью Екатерины Великой»: «Считав эту информацию, подзащитный соединился с этими энергиями. Они так его захлестнули и, будучи в состоянии стресса, мой клиент потерял почву под ногами, и совершил преступление. Его высокий интеллект требовал запрещенных веществ».

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Суд отказался принять такую аргументацию и отметил, что натальная карта не является юридическим документом, а также попросил проверить, не нарушил ли Мударисов адвокатскую этику. Адвокатская палата с аргументацией суда согласилась и лишила Мударисова статуса адвоката. 

В интервью RTVI он заявил, что использовал такой подход, потому что сам однажды смог избежать наказания из-за признания невменяемым: «В 2002 году возбудили уголовное дело, я прошел через состояние невменяемости. Потом я был освобожден от уголовной ответственности». Мударисов считает, что «современная психиатрия невежественна, более того — безнравственна», поэтому советует альтернативные методы и в лечении. 

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Мударисов считает астрологию наукой и отмечает, что «не может 500 лет ждать», когда ее признают в качестве научной дисциплины в России. Также он уверен, что астрологию следует применять и в других сферах, в том числе в медицине. 

«Комсомольская правда» отмечает, что отзыв статуса адвоката Мударисов планирует оспорить, он может подать кассационную жалобу до 1 марта 2025 года. Однако на сайте адвокатской палаты ХМАО отсутствует информация об отзыве адвокатского статуса Мударисова в 2024 или 2025 годах, он также не значится среди действующих адвокатов региона. Адвокатская палата лишала Мударисова статуса в сентябре 2023 года, информации о восстановлении статуса на сайте палаты не приводится.

Обновлено 13 февраля. Добавлена информация о лишении Рифа Мударисова статуса адвоката еще в сентябре 2023 года.

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