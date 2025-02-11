Трамп временно разрешил американским бизнесменам давать взятки за рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий наказание за подкуп иностранных чиновников при ведении бизнеса, сообщает The Guardian. По его мнению, антикоррупционное законодательство США мешает развиваться американскому бизнесу.

Согласно документу, министерству юстиции и генеральному прокурору США предписывается приостановить расследования и судебные преследования в адрес американцев, которых обвиняют в нарушении закона «О коррупции за рубежом» 1977 года.

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Трамп собирается выпустить новое руководство по применению закона — пока этого не произошло, нарушителей не будут наказывать. Белый дом считает, что текущая трактовка ставит американские компании в неравное положение с иностранными конкурентами, — они не могут использовать практики, «распространенные среди международных конкурентов и создающие неравные условия игры».

В информационном бюллетене, выпущенном Белым домом, также уточняется, что «национальная безопасность Америки зависит от того, получат ли Америка и ее компании стратегические коммерческие преимущества по всему миру». Сам Трамп считает применение закона о коррупции «непредсказуемым», «чрезмерным» и «делающим американские компании менее конкурентоспособными», пишет The Guardian со ссылкой на агентство Reuters.

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Также Трамп отменил приговор бывшему губернатору Иллинойса Роду Благоевичу, который находился в заключении по обвинению в попытке продать место Барака Обамы в Сенате США. Во время своего первого президентского срока Трамп снизил срок заключения Благоевича, что позволило ему выйти на свободу. New York Post сообщает, что Трамп, возможно, назначит его послом США в Сербии.

Закон о «Коррупции за рубежом» был принят по итогам расследования Уотергейтского скандала 1972 года, во время которого правительственные агенты по приказу действующего президента-республиканца Ричарда Никсона установили прослушку в штабе демократической партии. Последовавшее за этим расследование выявило также факты подкупа иностранных чиновников американскими компаниями с целью получения выгоды.