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Мир

СМИ: США предложат ЕС купить больше американского оружия для Украины в преддверии переговоров с Россией

09:42 11.02.2025

Администрация США предложит своим европейским союзникам закупить больше американского оружия для Украины в преддверии возможного начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные информированные источники.

По их словам, с соответствующим предложением спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна пройти на этой неделе.

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Как пишет Reuters, американская администрация полагает, что получение дополнительной военной помощи может усилить позиции Киева на переговорах. Источники агентства говорят, что, кроме предложения Европе купить больше оружия для Украины, администрация Трампа рассматривает еще несколько вариантов того, как продолжить военную поддержку Киева без серьезных затрат для бюджета США.

Reuters отмечает, что европейские союзники Украины и ранее закупали для нее оружие у США. Сам Кит Келлог, отвечая на вопрос агентства, отказался подтвердить или опровергнуть сообщения о планах предложить Евросоюзу увеличить закупки. В то же время он сказал: «США всегда любили продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».

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«Есть много вариантов. Сейчас все в игре», — сказал Келлог, отметив, что поставки американских вооружений Киеву, которые были одобрены администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, все еще продолжают поступать в Украину.

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