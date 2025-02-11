Мужчина покрасил кошку в розовый цвет ради статуса «фэшн-иконы»

Блогер из Уфы Равиль Благо покрасил свою кошку в розовый цвет, чтобы сделать из нее «настоящую фэшн-икону» своего города. Мужчина опубликовал в инстаграме рилс, где показал покрашенное животное и заявил, что кошку красили бережно, «с уважением к пушистому модельному бизнесу».

Кошку зовут Цири, у нее белая шерсть и гетерохромия — один глаз голубой, другой карий. После покраски белой осталось только немного шерсти вокруг глаз. Блогер рассказал в ролике, что теперь животное выглядит так, «будто только что вернулось с показа Гуччи».

Благо заверил, что розовая краска является «полностью безопасной, без химии и запаха». По его словам, кошку красила подруга-колорист по имени Эльза, которая «может покрасить хоть слона, хоть мои нервы после этого эксперимента». «Цири пока молчит, но ее взгляд говорит сам за себя: человек, ты попал. Если утром не выйду на связь, знайте — мне отомстили», — сказал блогер в своем рилсе.

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Позже Благо записал еще один короткий ролик, где позировал с Цири на руках в розовой куртке на фоне розового автомобиля. Поверх видеоряда помещена надпись «Когда она сказала, что ее любимый цвет розовый».

Блогер продает у себя в соцсетях курсы, где учит на «менеджера маркетплейсов», рассказывая, что четыре года продает товары на Wildberries.

В комментариях к рилсу с покрашенной Цири некоторые пользователи инстаграма обратили внимание, что оттенок краски напоминает корпоративные цвета Wildberries. Самым популярным комментарием является оставленный подписчицей по имени Ксения М.: «Честно, вы прям упали в моих глазах. Только один вопрос, зачем??? Отписка».

Благо рассказал изданию «Подъем», что Цири красили свеклой, которую «кошки могут даже есть». «Честно говоря, такой масштабной реакции не ожидали, но понимаю, что людям важно, чтобы с животными обращались бережно», — добавил блогер. По его словам, идея ролика родилась «спонтанно, в формате эксперимента».

РИА «Новости» написали со ссылкой на неназванных экспертов, что у Цири от краски способна «развиться аллергия, на этом фоне питомец может начать линять». По мнению экспертов информагентства, безопасные краски считаются таковыми по отношению к детям и беременным, но не к животным.