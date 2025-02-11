Маск попытался купить ChatGPT за 100 миллиардов долларов

Консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Илоном Маском предложил компании OpenAI 97,4 миллиарда долларов за контроль над разработчиком чат-бота ChatGPT. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Глава OpenAI Сэм Альтман отклонил это предложение и выступил с собственным. «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — написал он в своем аккаунте в соцсети X. Сумма, предложенная Альтманом более чем в четыре раза меньше той, которую за покупку соцсети заплатил сам Маск. В 2022 году он купил Twitter за 44 миллиарда долларов, а затем переименовал его в X.

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Как напоминает WSJ, Маск был соучредителем OpenAI, но покинул совет директоров компании в 2018 году. Поводом для разрыва отношений, по его словам, стал переход компании-разработчика ChatGPT к коммерческой деятельности. Позже Маск подал в суд на Альтмана, утверждая, что с переходом на коммерческую основу OpenAI фактически стала дочерней компанией Microsoft с закрытым исходным кодом.

В свою очередь, представители OpenAI опубликовали документы, из которых следует, что Маск поддерживал коммерциализацию компании, а ушел из нее потому, что не смог добиться полного контроля над ней.

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Несмотря на разногласия между Альтманом и Маском, который является ближайшим соратником действующего президента США Дональда Трампа, последний вместе с главой OpenAI представил проект Stargate. Он предполагает инвестирование в разработку технологий искусственного интеллекта 500 миллиардов долларов в течение четырех лет. Несмотря на свою близость к Трампу, Маск на церемонии не присутствовал, а затем в соцсетях назвал Альмана мошенником.