EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Маск попытался купить ChatGPT за 100 миллиардов долларов

10:34 11.02.2025

Консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Илоном Маском предложил компании OpenAI 97,4 миллиарда долларов за контроль над разработчиком чат-бота ChatGPT. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). 

Глава OpenAI Сэм Альтман отклонил это предложение и выступил с собственным. «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите», — написал он в своем аккаунте в соцсети X. Сумма, предложенная Альтманом более чем в четыре раза меньше той, которую за покупку соцсети заплатил сам Маск. В 2022 году он купил Twitter за 44 миллиарда долларов, а затем переименовал его в X.

Мы потеряли нашу дочь
Мы потеряли нашу дочь
Это невыносимо больно, но мы справляемся. Она объединяла очень разных людей, и мы продолжаем ее дело
Общество21 минута чтения

Как напоминает WSJ, Маск был соучредителем OpenAI, но покинул совет директоров компании в 2018 году. Поводом для разрыва отношений, по его словам, стал переход компании-разработчика ChatGPT к коммерческой деятельности. Позже Маск подал в суд на Альтмана, утверждая, что с переходом на коммерческую основу OpenAI фактически стала дочерней компанией Microsoft с закрытым исходным кодом.

В свою очередь, представители OpenAI опубликовали документы, из которых следует, что Маск поддерживал коммерциализацию компании, а ушел из нее потому, что не смог добиться полного контроля над ней.

Про осла и другие события на фронте
Про осла и другие события на фронте
Российская армия начала использовать ослов для перевозки грузов. При чем тут «правило Навального»?
Политика4 минуты чтения

Несмотря на разногласия между Альтманом и Маском, который является ближайшим соратником действующего президента США Дональда Трампа, последний вместе с главой OpenAI представил проект Stargate. Он предполагает инвестирование в разработку технологий искусственного интеллекта 500 миллиардов долларов в течение четырех лет. Несмотря на свою близость к Трампу, Маск на церемонии не присутствовал, а затем в соцсетях назвал Альмана мошенником.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования