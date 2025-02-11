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Мир

Дочь грузинского миллиадера отсудила десятки миллионов фунтов из-за моли в своем лондонском особняке

14:49 11.02.2025

Дочь грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк выиграли процесс в Высоком суде Лондона и добились возврата денег за покупку викторианского особняка в Ноттинг-Хилле. Об этом пишет местная газета The Guardian.

По данным издания, супружеская пара купила дом с семью спальнями в мае 2019 года. В особняке также были бассейн, спа, тренажерный зал, винная комната, библиотека, кинотеатр и специальная «комната для храпящих», предназначенная для спокойного сна.

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Супруги поселились в своем новом доме, но уже спустя несколько дней заметили следы заражения здания молью. Как сообщается, насекомые испортили одежду и вино. Возмущенные скрытым недостатком Патаркацишвили и Гуняк подали в суд на застройщика, требуя вернуть деньги за покупку.

В ходе процесса адвокат супругов Джон Макги рассказал суду, что в какой-то момент Гуняк убивал до ста насекомых ежедневно. Сам Гуняк, работающий детским стоматологом в Челси, пожаловался, что моль не только портит одежду, но и садится на зубные щетки, столовые приборы и еду их детей. А вино, в которое попали насекомые, пришлось вылить.

В итоге суд признал, что компания Woodward-Fisher, продавшая чете дом с молью, дала «ложные» ответы о состоянии продаваемого объекта и не сообщила о «серьезном заражении» дома.

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В то же время в судебном решении отмечается, что хозяин фирмы-продавца Уильям  Вудворд-Фишер не пытался намеренно обмануть покупателей и он «просто хотел продать дом и двигаться дальше». При этом он знал, что раскрытие всей информации приведет к тому, что продажа сорвется.

В итоге суд обязал Вудворд-Фишера вернуть истцам сумму, которую они ему заплатили за особняк, за вычетом около шести миллионов фунтов стерлингов за то, что чета несколько лет прожила в доме. В то же время застройщик обязан также выплатить четыре миллиона фунтов стерлингов компенсации за заражение молью, в том числе 15 тысяч фунтов стерлингов за испорченную одежду жильцов. 

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