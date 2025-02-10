Российские атомные ледоколы под санкциями помогли поставить сотни тысяч тонн газа в Европу

За последние 13 месяцев британский нефтяной гигант Shell закупил не менее 350 тысяч тонн российского сжиженного природного газа (СПГ), который был доставлен через Полярный круг с использованием атомных ледоколов, попавших под санкции США и Евросоюза. Об этом сообщает журналистское подразделение Greenpeace Великобритании Unearthed.

В расследовании сказано, что пять партий российского СПГ были доставлены Shell с помощью ледоколов, которыми управляет «Атомфлот». По данным Unearthed, другие западные компании также закупали российский газ, экспортируемый с помощью «Атомфлота». В их число вошли французская нефтяная транснациональная компания TotalEnergies и испанская газовая компания Naturgy, которые имеют контракты на поставку миллионов тонн газа в год из Арктики.

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При этом журналисты отметили, что они не нашли подтверждений тому, что эти компании производили прямые платежи в пользу «Атомфлота». Вероятно, все причитающиеся компании платежи были выплачены компанией «Ямал СПГ», контрольный пакет акций которой принадлежит российскому производителю газа «Новатэк».

«Однако расследование показывает, что флот атомных ледоколов “Атомфлота” сыграл жизненно важную роль в обеспечении доставки огромных объемов российского СПГ на западные терминалы», — говорится в публикации.

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Unearthed отследило купленные Shell у «Ямал СПГ» партии и выяснило, что в каждом из пяти случаев танкеры шли за российскими ледоколами и были единственными судами, которые воспользовались их услугами. Грузы отправлялись на терминал СПГ Монтуар в Бретани на западе Франции, а затем перегружались на зафрахтованные Shell суда для транспортировки в Турцию, Кувейт или Индию.

Кроме того, Unearthed обнаружило еще 119 партий СПГ, отправленных с «Ямал СПГ» в европейские порты, включая Монтуар во Франции, Роттердам в Нидерландах, Бильбао в Испании и бельгийский порт Зебрюгге, в течение прошлогоднего ледового сезона, который длился с декабря по май. Отслеживание судов позволило выявить общую тенденцию: в ледовый сезон к танкеру присоединяется ледокол Атомфлота, отметили авторы расследования.