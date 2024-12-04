Российский бюджет остался без важного источника доходов

Министерство финансов не ждет дивидендов от «Газпрома» в 2025 году. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил РБК. После заявления министра акции «Газпрома» упали более чем на 4 процента, отмечает издание.

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«От ”Газпрома” мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды», — приводит РБК слова министра финансов Антона Силуанова. Обычно Минфин ожидает, что государственные компании должны делиться 50 процентами своей прибыли с государством в виде дивидендов, добавил Силуанов.

Акции «Газпрома» упали почти на пять с половиной процентов спустя час после публикации новости. К 19:20 по московскому времени стоимость одной акции госкомпании снизилась до 114,8 рублей.

Также Силуанов сообщил, что не ожидает дивидендов от государственного «Промсвязьбанка». «Тоже не рассчитываем от него получение каких-либо дивидендных выплат. Почему? Потому что банк нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь, оборонному сектору, и мы понимаем, что даже этой капитализации , которая произойдет за счет прибыли банка, будет, возможно, недостаточно», — объяснил министр.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что Минфин не заложил дивиденды от его банка в проект бюджета на 2025 год, и поэтому банк может отказаться от их выплаты.

Дивиденды — часть прибыли компании, которую она выплачивает держателям своих акций. Государству принадлежат 100 процентов акций «Промсвязьбанка», около 60 процентов акций ВТБ и больше половины акций «Газпрома».

После начала российского вторжения в Украину Министерство финансов оставило прибыль «Газпрома» внутри компании под предлогом газификации России и строительства газопровода в Китай. Антон Силуанов называл такое решение «разовой ситуацией».

«Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем», — объяснял Силуанов в 2022 году.