Что делать во время обыска?

Что делать в самом начале обыска?

Нередко силовики, которые приходят с обыском, представляются соседями, сотрудниками коммунальных служб или почтальоном — чтобы им беспрепятственно и без лишних вопросов быстро открыли дверь. Ранним утром, когда чаще всего и проходят обыски, силовикам удается застать людей врасплох. Правозащитники рекомендуют не открывать дверь сразу же, а удостовериться, кто именно к вам стучится. При необходимости проверьте, есть ли около подъезда на улице машины силовиков. Иногда силовики могут даже не стучать в дверь, а дожидаться на лестничной площадке, пока нужная дверь не откроется — заведите себе привычку проверять в глазок, нет ли людей на лестничной площадке, перед тем как выходить из квартиры.

Если вы поняли, что к вам пришли с обыском, используйте имеющееся у вас время, чтобы подготовиться:

– не торопитесь открывать дверь. После того, как вы убедились, что к вам пришли с обыском, скажите силовикам, что вы готовы впустить их, но вам нужно несколько минут, чтобы одеться. Используйте это время, чтобы сообщить об обыске адвокату, близким родственникам, правозащитникам и журналистам. Независимо от того, кто будет вашим адвокатом, сообщите об обыске правозащитному проекту «ОВД-Инфо».

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В идеале не нужно открывать дверь до приезда адвоката. Однако на практике силовики начинают выламывать дверь, поэтому открывать ее все-таки приходится. Если адвокат приехал к месту обыска, но его не пускают, нужно оповестить об этом всех участников следственного действия (а позже написать об этом в протокол допроса);

– задайте силовикам прямой вопрос: с обыском они пришли или с оперативно-разыскным мероприятием (ОРМ) — обследованием жилища? Это ОРМ по общему правилу может проводиться либо с согласия жильца, либо на основании судебного решения. Если судебного решения у силовиков нет, вы вправе не давать согласия на ОРМ — в условиях правовой неопределенности силовики как правило не применяют радикальных мер для вскрытия двери. Однако если дверь все же начинают взламывать, лучше ее открыть, но зафиксировать в письменном виде, что согласия на проведение этого мероприятия вы не давали. В остальном нужно вести себя так же, как в случае обыска.

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Помимо ОРМ и обыска, силовики могут прийти для осмотра — это еще один вариант следственного действия, которое может проводится только с согласия проживающих в квартире людей или, если вы не согласитесь, после судебного решения. Если к вам пришли с осмотром, не давайте на него согласие, тогда силовикам придется обращаться в суд, а вы в это время можете покинуть помещение и даже город.

– выключите компьютеры и планшеты, перед самым входом силовиков лучше выключить и телефоны. Скорее всего технику изымут, но получить доступ к выключенным компьютеру и телефону, на которых стоят пароли, будет сложнее;

– оденьтесь в комфортную одежду — если после обыска вас увезут на допрос, а после арестуют, вероятно, несколько дней у вас не будет возможности переодеться;

– попросите показать вам постановление суда об обыске, после того как откроете дверь. В постановлении проверьте дату, адрес, ваши паспортные данные — удостоверьтесь, что там нет ошибки. В российской практике есть случаи, когда обыск проводили не по тому адресу, который был указан в постановлении.

Фото: Evgenia Novozhenina / Scanpix

Перед началом проведения обыска следователь обязан представиться, сообщить вам, с каким уголовным делом связаны следственные действия, показать постановление на обыск и разъяснить ваши права. Если что-то из этого пропущено, вежливо попросите сделать это. Запишите в блокнот информацию о следователе (из его удостоверения), номер уголовного дела и статью, в рамках которой будет проводится обыск. При первой возможности сообщите своему адвокату, правозащитникам или родственникам всю эту информацию.

Иногда обыски проводятся без постановления суда — если следователь сочтет, что обыск необходимо провести срочно. В таком случае вам должны показать постановление следователя о проведении обыска, не терпящего отлагательств. Там должна быть указана причина неотложности (скорее всего она будет звучать размыто и не будет нести никакой смысловой нагрузки, но важно проверить, что причина вообще указана). Перепишите себе эту информацию в блокнот. В остальном ведите себя так же, как во время санкционированного обыска, следуя всем рекомендациям из этой инструкции. В течение трех суток после начала обыска следователь должен уведомить судью, а тот — вынести решение о законности или незаконности проведенного обыска. Вы можете подать ходатайство об участии в судебном разбирательстве, на котором будет рассмотрен вопрос легализации обыска — внесите пометку об этом ходатайстве в протокол обыска;

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– запишите информацию обо всех присутствующих на обыске людей. Если кто-то из присутствующих не представляется, запишите это сначала в свой блокнот в качестве замечания к протоколу, а затем и в сам протокол обыска (он будет оформляться во время проведения или сразу после завершения обыска);

– спросите у понятых, кто они, и запишите информацию о них: помимо ФИО запишите их телефоны и адреса — это может понадобиться, если понятых придется вызывать в суд.

Понятых должно быть как минимум двое — часто силовики просят выступить в качестве понятых соседей. Проконтролируйте, чтобы в протоколе были зафиксированы верные ФИО, номера телефонов и адреса понятых, соответствующие их паспортным данным. По закону понятыми должны быть сторонние наблюдатели и потенциальные свидетели нарушений. Если вы подозреваете, что понятые как-то связаны (знакомы) с силовиками, вы можете заявить, что возражаете против участия именно этих понятых, и попросить следователя пригласить других. К сожалению, так как ваше заявление будет рассматривать следователь, он может его отклонить. Если это произойдет, не забудьте проверить, чтобы все это было отражено в протоколе обыска;

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– попросите следователя, чтобы обыск проводился последовательно: то есть сначала в одной комнате, затем — в другой. Так вы сможете самостоятельно следить за ходом обыска. Если у вас будут возникать замечания во время обыска, сразу фиксируйте их письменно, чтобы позже добавить в протокол. Оба понятых должны присутствовать на всех этапах обыска;

– если обыск проводится в вашей квартире, но в рамках уголовного дела по поводу вашего родственника, которого сейчас в этом помещении нет, желательно сразу сообщить этому человеку об обыске — возможно, он успеет скрыться в безопасном месте или уехать из страны. Также следует сообщить информацию об обыске в правозащитную организацию (например, в «ОВД-Инфо») и следовать всем остальным рекомендациям этой инструкции.