Что делать во время обыска?

По подсчетам правозащитной организации «ОВД-Инфо», к началу 2025 года в России по политическим мотивам преследуют около трех тысяч человек. При этом для политического давления на оппонентов нередко используются обыски. В подавляющем большинстве случаев их проводят ранним утром: в шесть-семь утра, чтобы попытаться застать человека врасплох. Вместе с юристом правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Евой Левенберг «Холод» составил инструкцию, как себя вести до обыска или прямо во время него, чтобы минимизировать свои риски и не помогать силовикам.
Как подготовиться к обыску заранее?
Люди, которые в России открыто и публично выражают антиправительственную или антивоенную позицию, занимаются правозащитой, журналистикой или активизмом, находятся в группе риска. Чтобы минимизировать свои риски при вероятном обыске, вот что можно сделать заранее:
– подготовьте технику: поставьте на телефон, компьютер, планшет сложные пароли. В идеале пароль должен состоять из 8–16 случайных символов: букв, знаков препинания и цифр. Это не должен быть ваш день рождения или простые последовательности типа «12345». Можно воспользоваться советами по выбору паролей от просветительского проекта «Теплицы социальных технологий»;
– не храните пароли в блокнотах или в заметках телефона. Для этого можно использовать специальную программу — менеджер паролей, например, Bitwarden, KeePass или LastPass;
– зашифруйте чувствительную информацию, которая хранится у вас на компьютере и телефоне: к чувствительной можно отнести всю информацию, которой вы не хотите делиться с ФСБ или другими силовыми ведомствами. Можно воспользоваться рекомендациями по шифрованию от правозащитного проекта «Первый отдел»;
– установите пароли и двухфакторную аутентификацию на все соцсети, мессенджеры и электронные почты: вторым фактором (или способом входа) нужно установить не смс, а другие варианты — код из электронной почты или из специального аутентификатора, например, Google Authenticator. У каждого аккаунта должен быть уникальный пароль — они не должны повторяться;
– храните важные документы вне дома: загранпаспорт, документы на недвижимость, машину, медицинские справки, памятные лично для вас вещи и другие личные документы (те, доступ к которым вы не хотите предоставлять силовикам), чтобы их не изъяли во время обыска. Лучше хранить их у друзей или в другом надежном месте, при этом нежелательно оставлять их у близких родственников — потому что обыск может пройти и у них тоже. Если у вас есть крупная сумма наличных средств, лучше не хранить ее дома, поскольку деньги тоже могут изъять;
– найдите адвоката, выпишите себе его телефон: если ваше потенциальное преследование может быть вызвано политическими мотивами, обратитесь к правозащитным организациям, например, в «ОВД-Инфо», «Первый отдел», «Сетевые свободы», «Центр защиты прав СМИ». Лучше, если у вас заранее будет заключено соглашение с конкретным адвокатом, проживающем в вашем городе. Во время обыска у вас могут изъять телефон, поэтому лучше выпишите контактный номер адвоката отдельно в блокнот или сохраните его визитку. На случай обыска лучше иметь в быстром доступе блокнот или листы бумаги, чтобы делать заметки или переписывать туда постановления об обыске или протокол;
– оформите нужные документы: доверенность на кого-то из близких, чтобы они могли распоряжаться вашим имуществом и представлять ваши интересы в государственных органах и банках (в случае, если после обыска вас арестуют), справки от врачей, которые могут понадобится для подтверждения вашего заболевания и того, что вам необходимы конкретные препараты и лечение;
– регулярно удаляйте переписки в мессенджерах на политические темы или содержащие чувствительную информацию: так вы частично защитите не только себя, но и собеседников — в случае, если доступ к вашим устройствам получат силовики (это не даст стопроцентной защиты, так как удаленная переписка может храниться на серверах. — Прим. «Холода»). Можно настроить автоматическое удаление переписки в мессенджерах. Также важно чистить раздел «Избранное» или «Сохраненное» в мессенджерах и соцсетях. Российскими соцсетями, мессенджерами или почтой (например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Яндекс.Почта», Rutube) пользоваться небезопасно, поскольку полный доступ к переписке и любой информации, оставленной на этих ресурсах, могут получить силовики.
Силовики могут провести личный обыск, обыск квартиры или дома, транспортного средства, земельного участка, а также обыск любого помещения, где, согласно информации следствия, могут храниться важные документы или предметы, касающиеся уголовного дела или разыскиваемые в рамках уголовного дела люди.
Чего не стоит делать во время обыска?
– не идите на конфликт — если вы будете сопротивляться, спорить, применять силу против людей, которые пришли делать обыск, это может обернуться против вас уголовным делом. Разговаривайте с силовиками по возможности спокойно и вежливо;
– не вредите себе: в начале обыска следователь обязан предложить вам добровольно выдать предметы, оборот которых запрещен, а также вещи, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Однако добровольная выдача предметов и документов положительно не скажется на вашей судьбе и в отдельных случаях может осложнить дальнейшую защиту (добровольно выдать искомые предметы или документы можно, если вы уверены, что их все равно найдут и хотите сэкономить время и силы, или если вы решили идти по пути деятельного раскаяния и помогать следствию, однако правозащитники не рекомендуют делать этого. — Прим.«Холода»);
– не давайте никаких объяснений по поводу любых предметов, найденных в вашей квартире во время обыска, даже если это запрещенные предметы, пока не проконсультируетесь с адвокатом. Вы можете вообще не отвечать на вопросы следователя по существу, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.
– не отвечайте на вопросы о других людях (коллегах, знакомых, родственниках): ссылайтесь на статью 51 Конституции РФ и сообщите, что сможете дать показания на официальном допросе после консультации с адвокатом;
– не пускайте обыск на самотек: по возможности следите, чтобы силовики находились только в той комнате, которую вы видите, чтобы у них не было возможности что-то подкинуть. Если силовики нарушают это, фиксируйте происходящее письменно, а затем обязательно внесите это в протокол;
– не выкидывайте флешки, документы, телефоны и любые другие вещи из окон: силовики знают, что такое может произойти и скорее всего либо дежурят под окнами, либо проверят эти места в процессе или после обыска;
– не подписывайте пустые листы, какие бы аргументы ни звучали. Например, следователь может говорить, что для экономии времени и чтобы быстрее освободить вас, других силовиков или понятых, сейчас нужно подписать пустые листы, куда он позже допишет протокол обыска — не соглашайтесь;
– не сообщайте об ошибках в протоколе обыска, если это может помочь вам: например, ошибка в дате, фио, адресе проведения обыска. Это можно будет использовать при дальнейшем обжаловании законности проведения обыска в суде.
Что делать в самом начале обыска?
Нередко силовики, которые приходят с обыском, представляются соседями, сотрудниками коммунальных служб или почтальоном — чтобы им беспрепятственно и без лишних вопросов быстро открыли дверь. Ранним утром, когда чаще всего и проходят обыски, силовикам удается застать людей врасплох. Правозащитники рекомендуют не открывать дверь сразу же, а удостовериться, кто именно к вам стучится. При необходимости проверьте, есть ли около подъезда на улице машины силовиков. Иногда силовики могут даже не стучать в дверь, а дожидаться на лестничной площадке, пока нужная дверь не откроется — заведите себе привычку проверять в глазок, нет ли людей на лестничной площадке, перед тем как выходить из квартиры.
Если вы поняли, что к вам пришли с обыском, используйте имеющееся у вас время, чтобы подготовиться:
– не торопитесь открывать дверь. После того, как вы убедились, что к вам пришли с обыском, скажите силовикам, что вы готовы впустить их, но вам нужно несколько минут, чтобы одеться. Используйте это время, чтобы сообщить об обыске адвокату, близким родственникам, правозащитникам и журналистам. Независимо от того, кто будет вашим адвокатом, сообщите об обыске правозащитному проекту «ОВД-Инфо».
В идеале не нужно открывать дверь до приезда адвоката. Однако на практике силовики начинают выламывать дверь, поэтому открывать ее все-таки приходится. Если адвокат приехал к месту обыска, но его не пускают, нужно оповестить об этом всех участников следственного действия (а позже написать об этом в протокол допроса);
– задайте силовикам прямой вопрос: с обыском они пришли или с оперативно-разыскным мероприятием (ОРМ) — обследованием жилища? Это ОРМ по общему правилу может проводиться либо с согласия жильца, либо на основании судебного решения. Если судебного решения у силовиков нет, вы вправе не давать согласия на ОРМ — в условиях правовой неопределенности силовики как правило не применяют радикальных мер для вскрытия двери. Однако если дверь все же начинают взламывать, лучше ее открыть, но зафиксировать в письменном виде, что согласия на проведение этого мероприятия вы не давали. В остальном нужно вести себя так же, как в случае обыска.
Помимо ОРМ и обыска, силовики могут прийти для осмотра — это еще один вариант следственного действия, которое может проводится только с согласия проживающих в квартире людей или, если вы не согласитесь, после судебного решения. Если к вам пришли с осмотром, не давайте на него согласие, тогда силовикам придется обращаться в суд, а вы в это время можете покинуть помещение и даже город.
– выключите компьютеры и планшеты, перед самым входом силовиков лучше выключить и телефоны. Скорее всего технику изымут, но получить доступ к выключенным компьютеру и телефону, на которых стоят пароли, будет сложнее;
– оденьтесь в комфортную одежду — если после обыска вас увезут на допрос, а после арестуют, вероятно, несколько дней у вас не будет возможности переодеться;
– попросите показать вам постановление суда об обыске, после того как откроете дверь. В постановлении проверьте дату, адрес, ваши паспортные данные — удостоверьтесь, что там нет ошибки. В российской практике есть случаи, когда обыск проводили не по тому адресу, который был указан в постановлении.
Перед началом проведения обыска следователь обязан представиться, сообщить вам, с каким уголовным делом связаны следственные действия, показать постановление на обыск и разъяснить ваши права. Если что-то из этого пропущено, вежливо попросите сделать это. Запишите в блокнот информацию о следователе (из его удостоверения), номер уголовного дела и статью, в рамках которой будет проводится обыск. При первой возможности сообщите своему адвокату, правозащитникам или родственникам всю эту информацию.
Иногда обыски проводятся без постановления суда — если следователь сочтет, что обыск необходимо провести срочно. В таком случае вам должны показать постановление следователя о проведении обыска, не терпящего отлагательств. Там должна быть указана причина неотложности (скорее всего она будет звучать размыто и не будет нести никакой смысловой нагрузки, но важно проверить, что причина вообще указана). Перепишите себе эту информацию в блокнот. В остальном ведите себя так же, как во время санкционированного обыска, следуя всем рекомендациям из этой инструкции. В течение трех суток после начала обыска следователь должен уведомить судью, а тот — вынести решение о законности или незаконности проведенного обыска. Вы можете подать ходатайство об участии в судебном разбирательстве, на котором будет рассмотрен вопрос легализации обыска — внесите пометку об этом ходатайстве в протокол обыска;
– запишите информацию обо всех присутствующих на обыске людей. Если кто-то из присутствующих не представляется, запишите это сначала в свой блокнот в качестве замечания к протоколу, а затем и в сам протокол обыска (он будет оформляться во время проведения или сразу после завершения обыска);
– спросите у понятых, кто они, и запишите информацию о них: помимо ФИО запишите их телефоны и адреса — это может понадобиться, если понятых придется вызывать в суд.
Понятых должно быть как минимум двое — часто силовики просят выступить в качестве понятых соседей. Проконтролируйте, чтобы в протоколе были зафиксированы верные ФИО, номера телефонов и адреса понятых, соответствующие их паспортным данным. По закону понятыми должны быть сторонние наблюдатели и потенциальные свидетели нарушений. Если вы подозреваете, что понятые как-то связаны (знакомы) с силовиками, вы можете заявить, что возражаете против участия именно этих понятых, и попросить следователя пригласить других. К сожалению, так как ваше заявление будет рассматривать следователь, он может его отклонить. Если это произойдет, не забудьте проверить, чтобы все это было отражено в протоколе обыска;
– попросите следователя, чтобы обыск проводился последовательно: то есть сначала в одной комнате, затем — в другой. Так вы сможете самостоятельно следить за ходом обыска. Если у вас будут возникать замечания во время обыска, сразу фиксируйте их письменно, чтобы позже добавить в протокол. Оба понятых должны присутствовать на всех этапах обыска;
– если обыск проводится в вашей квартире, но в рамках уголовного дела по поводу вашего родственника, которого сейчас в этом помещении нет, желательно сразу сообщить этому человеку об обыске — возможно, он успеет скрыться в безопасном месте или уехать из страны. Также следует сообщить информацию об обыске в правозащитную организацию (например, в «ОВД-Инфо») и следовать всем остальным рекомендациям этой инструкции.
Какие права есть у человека во время обыска?
– пользоваться помощью адвоката;
– присутствовать при обыске;
– следить за действиями участников обыска;
– не свидетельствовать против себя и своих близких: это право дано статьей 51 Конституции РФ;
– не сообщать следователю пароли от компьютеров и мобильных устройств: это право также дано статьей 51 Конституции РФ;
– потребовать неразглашения обнаруженных во время обыска подробностей вашей частной жизни, личной и семейной тайны, чтобы следствие не придавало огласке эту информацию (по закону следователь в принципе не имеет права разглашать эту информацию, но это регулярно нарушается. — Прим.«Холода»);
– потребовать предъявить вам предметы, которые планируют изъять;
– занести все свои замечания в протокол;
– получить копию протокола обыска.
Что делать по окончании обыска?
Следователь обязан составить протокол обыска. Это может быть сделано в процессе проведения или непосредственно после окончания обыска, то есть сразу же в квартире. В протоколе должны быть указаны все участвующие в обыске лица (включая понятых), все они должны в нем расписаться. Протокол может быть написан от руки или распечатан.
Протокол обыска — практически единственный рычаг, который у вас есть для влияния на ситуацию, поэтому отнеситесь максимально серьезно к его изучению:
– в протоколе должна быть указана дата и время проведения обыска (начало и окончание обыска), все лица, участвующие в обыске, подробно описан ход обыска, должны быть перечислены все изъятые вещи. Перечеркните свободные места в протоколе (внизу страниц), чтобы туда ничего нельзя было вписать;
– внесите все свои отметки о нарушениях во время обыска в раздел «замечания» к протоколу, например, если силовики вели себя грубо и оказывали на вас давление, если не был допущен адвокат, если вам не разъяснили ваши права, если обыск проходил одновременно в нескольких комнатах и вы не могли контролировать его ход, если вам подкинули предмет, которого вы раньше не видели, если вы поняли, что понятые знакомы с силовиками или если в перечне изъятых вещей указаны неверные марки компьютера или телефона. Вы имеете право на неограниченное количество замечаний. В самом протоколе должна быть отметка, что к нему приложены замечания — удостоверьтесь в этом, чтобы замечания потом не потерялись. В протоколе не должно быть записи о том, что замечаний нет;
– уточните у понятых, совпадает ли информация о них в протоколе: места их проживания и актуальные номера телефонов;
– не торопитесь подписывать протокол, пока внимательно не изучите его, не стесняйтесь указывать на ошибки, если они затруднят вашу дальнейшую защиту, и требуйте их исправить, даже если следователь торопит, давит, говорит, что пора отпускать понятых, или использует другие аргументы;
– обязательно потребуйте копию протокола. Нередко копию не предоставляют, ссылаясь на отсутствие копировальной техники или экономии времени — это нарушение. Если следователь категорически отказывается давать копию протокола, внесите это в замечания и самостоятельно перепишите протокол от руки. Это крайне важно для борьбы с возможной фальсификацией протокола обыска;
– будьте готовы к задержанию: скорее всего после обыска вас отвезут на допрос — если и на допросе к вам не допустят адвоката, то лучше откажитесь отвечать на вопросы по существу до консультации с адвокатом, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. После допроса вас могут задержать — сначала на 48 часов, а потом, по решению суда, взять под стражу. По возможности по окончании обыска соберите необходимый минимум вещей: сменные одежду и белье, зубную щетку и другие предметы личной гигиены, ручку и блокнот, книгу. Не соглашайтесь на защиту адвоката по назначению — такие люди чаще всего работают не на защиту доверителей, а в связке со следователями.
Даже если вас не задержали после обыска, в любом случае обратитесь за консультацией к адвокату.
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!