Пропавшие годы назад критики Асада вышли из тюрем в Сирии

Свергнувшие режим Башара Асада сирийские повстанцы освободили политических заключенных из тюрем страны. Об этом сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что многие из них считались пропавшими без вести более 10 лет.

В частности, бойцам оппозиционных сил удалось открыть часть камер в пыточной тюрьме Седная. Противники Асада называют ее «местом человеческой бойни», а базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) в январе 2021 года утверждал, что в ее стенах в результате пыток, жестокого обращения и массовых казней погибли около 30 тысяч заключенных.

Как пишет издание, открыв все камеры, которые были на виду, повстанцы обнаружили еще несколько подземных этажей, где также находились камеры, в которых содержались наиболее опасные, с точки зрения павшего режима Асада, преступники.

Открыть эти камеры пока не удается, так как это можно сделать только с помощью сложной компьютерной системы, а способные ей управлять тюремщики сбежали.

Би-би-си также сообщает о найденной в этой тюрьме живой активистке Таль аль-Маллохи. Силовики Асада арестовали ее в 2009 году за пост в блоге с критикой государственной коррупции. На тот момент девушке было 19 лет, на свободу она вышла в 33 года.

Другой освобожденный мужчина находился в таком плохом состоянии, что потерял память, утверждает Би-би-си. По словам сокамерников, это стало результатом жестоких пыток. Однако его узнали приехавшие к стенам тюрьмы родные. Они рассказали: что мужчина пропал 13 лет назад, когда будучи 20-летним студентом-медиком выступал против режима Асада.

Сирийские повстанцы, начавшие масштабное наступление на позиции верных Башару Асаду сил, к утру 8 декабря захватили столицу Сирии Дамаск. После этого Асад скрылся из города в неизвестном направлении, а правительство объявило о готовности передать власть любому руководству, выбранному сирийским народом. Позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.