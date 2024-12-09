СМИ назвали возможного преемника Асада в Сирии

Вероятным преемником Башара Асада на посту президента Сирии может стать 42-летний лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани. Он заверил христианское население страны и женщин, что не собирается вводить в Сирии строгие исламские правила. Об этом пишет газета The Economist.

Настоящее имя лидера движения — Ахмед Хусейн аль-Шараа. Он, как и большинство представителей сирийской оппозиции, исповедует ислам суннитского толка. Некоторые СМИ называют аль-Шараа «прогрессивным джихадистом»: он обещает толерантное отношение ко всем жителям Сирии, хотя многие опасались этнических чисток после прихода представителей оппозиции к власти.

Вечером 8 декабря аль-Шараа выступил с проповедью в мечети Дамаска, которую транслировало сирийское государственное телевидение. В этот же день контролируемые им повстанцы ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи по всей столице. В частности, мародеры разграбили и дворец Асада, который остался без охраны.

The Economist отмечает, что перед аль-Джулани стоит сложная задача доказать легитимность не только среди своих единомышленников, но и среди других представителей оппозиции. В Сирии есть как минимум четыре вооруженных движения, которые контролируют разные части страны. Помимо «Хайят Тахрир аш-Шам», сирийская оппозиция также состоит из курдов на севере и востоке Сирии, поддерживаемых Иорданией повстанцев на юге и алавитов на западе, которые до сих пор могут быть лояльны Асаду.

Кроме того, аль-Джулани может помешать прийти к власти его статус террориста. В 2013 году Госдепартамент США внес его в список особо опасных террористов и объявил за информацию о нем награду в 10 миллионов долларов. Газета добавляет, что его тесные связи с Турцией могут раздражать арабские державы, которые хотят ограничить влияние Анкары в регионе.

Соперники аль-Шараа опасаются, что с его приходом к власти в Сирии может установиться исламская диктатура. «Мы боимся, что он может превратиться в нового Асада», — заявил аналитик, имеющий тесные связи с противниками движения «Хайят Тахрир аш-Шам».

Кто бы ни занял место Асада в ближайшее время, ему будет трудно контролировать всю Сирию, заключает TheEconomist. Уже сейчас оппозиционные силы воюют между собой: например, курды сражаются с протурецкими силами в Манбидже и Ракке, чтобы сохранить свою автономию.

Сирийские повстанцы захватили Дамаск 8 декабря. Они начали свое наступление из Идлиба 27 ноября, воспользовавшись ослаблением союзников Асада: Россия была сосредоточена на войне в Украине, а поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» ослабла после войны с Израилем на юге Ливана. Башар Асад сложил свои полномочия и вместе с семьей уехал в Москву, где им предоставили убежище.