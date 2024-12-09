Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке Diddy

Женщина, утверждающая, что она подверглась сексуализированномому насилию со стороны рэпера Diddy (Шона Комбса), заявила, что на той же вечеринке 24 года назад ее изнасиловал рэпер и продюсер Jay-Z (Шон Картер). Об этом сообщает CNN.

Изначально иск против Diddy был подан в октябре, а 9 декабря заявление было подано повторно и в него включили Jay-Z. Этим делом занимается адвокат Тони Базби, который представляет более сотни других заявителей по делу Diddy.

Женщина, которая в деле проходит под псевдонимом Джейн Доу, рассказала, что нападение произошло в 2000 году на вечеринке после церемонии вручения премии Video Music Awards. На тот момент, как сообщается, ей было 13 лет. По ее словам, она почувствовала себя плохо и зашла в одну из спален после того, как выпила что-то на вечеринке. Там, как утверждается, ее сначала изнасиловал Jay-Z, а затем Diddy. Все это происходило на глазах у знаменитости женского пола, чье имя не раскрывается.

Согласно иску, адвокат Джейн Доу перед его повторной подачей обратился к Jay-Z с просьбой о «посредничестве для разрешения этого вопроса». Тот в ответ назвал это «попыткой шантажа» и подал иск против Базби.

«Грязная империя сексуализированных преступлений» Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac Мир 10 минут чтения

«Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы реального правосудия, если бы это было так», — заявил Jay-Z NBC.

В ноябре CNN сообщил, что анонимный знаменитый мужчина подал иск против техасского адвоката Базби, который представляет интересы Доу, утверждая, что стал жертвой вымогательства с его стороны. Заявитель утверждал, что сам адвокат и его фирма «бесстыдно пытались вымогать у него непомерные суммы», угрожая выдвинуть против него «чудовищно ложные обвинения», включающие «множественные случаи изнасилований несовершеннолетних, как мужчин, так и женщин».

Базби тогда отверг обвинения в вымогательстве. В инстаграме он написал, что его фирма «не позволит сильным мира сего и их высокооплачиваемым адвокатам запугивать или заставлять молчать жертв сексуализированного насилия».

Рэпера Diddy обвиняют в массовых изнасилованиях, торговле людьми, создании организованной преступной группировки, вовлечении в проституцию, принуждении несовершеннолетних к сексу, наркоторговле, а также в незаконном распространении оружия. Всего, по словам Базби, против рэпера иски с обвинениями в сексуализированном насилии собирались подать 120 человек — 60 женщин и 60 мужчин. При этом, как утверждается, 25 из них на момент описываемых ими событий были несовершеннолетними. Сам рэпер не признает вину. Суд над ним должен начаться в мае 2025 года.