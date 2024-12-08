Ученые сумели составить фоторобот настоящего Санта-Клауса

Ученые сумели воссоздать лицо святого Николая, который жил во времена поздней Римской Империи, а в ХIХ веке стал прообразом Санта-Клауса. Исследование было опубликовано в научном журнале OrtogOnLineMag, но стало вирусным несколько дней назад, сообщил у себя в фейсбуке руководитель группы ученых Сисеро Мораис.

Христианский святой Николай Чудотворец из Миры жил около 345 года нашей эры на территории провинции Анатолия современной Турции. Его мощи хранятся в итальянском городе Бари. Ученые под руководством бразильского 3-D-дизайнера Мораиса постарались воссоздать прижизненный облик Николая.

Прижизненные портреты этого человека не дошли до наших дней, а изображения на иконах датируются как минимум несколькими столетиями после смерти Николая, рассказал Мораис изданию Daily Mail.

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Спустя примерно 1700 лет можно увидеть, что у святого было «сильное и нежное лицо», сказал руководитель исследовательской группы. Это лицо «любопытно сочетается» с «широким лицом», описанным в поэме 1823 года «Визит святого Николая», широко известной как «Ночь перед Рождеством» (Twas The Night Before Christmas), обратил внимание Мораис.

По его словам, лицо в сочетании с густой бородой очень напоминает фигуру, которая приходит на ум сейчас, когда люди представляют себе Санта-Клауса.

Начав исследование, группа ученых опиралась на данные, собранные в 1950-е годы при анализе останков скелета. Для 3-D-рендеринга было сгенерировано шесть изображений: три с «наиболее объективными элементами» — лицо без волос, в полутонах, с закрытыми глазами, без деталей, у которых нет высокой точности — и три с более «артистичными и спекулятивными» элементами, такими как цвет кожи, волосы, форма глаз и одежда.

В 1950-х годах кости Николая анализировал профессор Университета Бари Луиджи Мартино. Его анализ позволил создать набор из трех двумерных разрезов с ортографической информацией о черепе, которая позволила группе Мораиса построить фоторобот.

«Грубо говоря, это графическое представление того, как выглядело при жизни лицо, имевшее поразительную особенность — асимметрию носа», — говорится в исследовании. Авторы научной работы предположили, что из-за асимметрии при жизни лицо могло выглядеть по-разному при взгляде с разных углов зрения.

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При жизни Николай стал известен тем, что раздал унаследованное от родителей состояние нуждающимся. В житии святого описана история, когда он помог трем девушкам, отец которых, не имея возможности собрать приданое, планировал «извлечь доход из их красоты». Ради того, чтобы «спасти девушек от растления», Николай тайком подбросил один за другим три мешка с золотом в окно дома этого семейства. Деньги пошли на приданое. Согласно католическому преданию, первый мешок, брошенный в окно Николаем, приземлился в чулке, оставленном для просушки перед огнем.