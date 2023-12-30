Санта из торгового центра

На протяжении 2010-х годов в Торонто, в районе, популярном у ЛГБТ-комьюнити, регулярно пропадали геи. Оказалось, их убивал мужчина, который подрабатывал Сантой в торговом центре. «Холод» рассказывает самую новогоднюю тру-крайм историю.

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72-летний Брюс Макартур из Торонто несколько лет подрабатывал Санта-Клаусом. В канун новогодних праздников он надевал красный костюм, сапоги, белую бороду и приходил в один из местных торговых центров, чтобы выслушать рождественские пожелания детей и подарить подарки. В свободное от работы время Брюс выпекал кексы и поздравлял друзей.

В 2019 году его осудили на несколько пожизненных сроков. Оказалось, что он на протяжении восьми лет он убивал и расчленял геев.

Мальчик из религиозной семьи

Томас Брюс Макартур родился 8 октября 1951 года в общине рядом с городом Линдси на юго-востоке Онтарио и рос в религиозной семье. Мать Брюса, Айлей, была ирландской католичкой, а его отец Малкольм — шотландским протестантом.

Семьи из Торонто часто отправляли проблемных детей в дом Макартуров. Дети работали на ферме, а взамен получали комнату и трехразовое питание. По воспоминаниям соседей, одновременно в их семье проживало от шести до десяти таких мальчиков и девочек.

Брюс рос воспитанным ребенком и подавал пример своим сверстникам. Он помогал родителям по хозяйству, хорошо учился в школе и часто занимал первые места на вокальных конкурсах.

Школьные друзья описывали Брюса Макартура как спокойного, ничем не примечательного юношу. Однако Брюса не любили — за то, что он был слишком правильным ребенком и часто рассказывал учителю о проделках своих одноклассников.

В старших классах он начал встречаться с одноклассницей по имени Дженис Кэмпбелл. После окончания школы они вместе переехали в город Ошава в 70 километрах от Линдси. Макартур поступил в колледж на бизнес-программу, а после стал работать продавцом-консультантом в одном из местных универмагов.

В 1974 году, когда Макартуру исполнилось 23 года, они с Дженис поженились. Спустя несколько лет у них родились сын и дочь. А еще через несколько лет они купили новый дом.



Семейная идиллия закончилась в начале 1990-х. Макартур работал коммивояжером в крупной компании по производству носков и часто ездил в командировки в на север Онтарио. Тогда же он начал изменять Дженнис с мужчинами.

Брюс обо всем рассказал своей жене. Они прожили вместе еще несколько лет, но в конце 1990-х разъехались. Макартур оставил дом семье, а сам уехал в Торонто, где находилось крупное ЛГБТ-комьюнити в районе под названием Черч и Уэлсли, известное как Gay Village («Деревня геев»). После расставания с женой Макартур переживал сильный стресс — он обратился к психиатру и начал пить антидепрессанты.

Первое нападение

В конце октября 2001 года Макартур встретил Марка Хендерсона, бывшего секс-работника, который жил в Gay Village. По версии следствия, тот пригласил Макартура к себе домой, чтобы показать свой костюм для Хеллоуина.

Когда они пришли в квартиру, Макартур подошел к Хендерсону сзади и ударил его куском металлической трубы по голове. Он наносил удар за ударом, пока Хендерсон не потерял сознание.

Сам Хендерсон позже рассказывал, что не приглашал Макартура, а просто придержал дверь подъезда, думая, что тот хочет пройти дальше по коридору. Но когда Хендерсон повернулся к нему спиной, чтобы открыть дверь в квартиру, Макартур напал на него, ударив железной трубой по голове.

Когда Хендерсон пришел в себя, он позвонил в 911, и его доставили в больницу. На его теле врачи зафиксировали множество ссадин и трещину на черепе.

Пока Хендерсон был в больнице, Макартур сам поехал в полицию и рассказал о случившемся. Судебное заседание состоялось в апреле 2003 года. Макартур признал себя виновным в нападении с применением оружия и нанесении телесных повреждений. Когда судья спросил его о мотивах, Брюс ответил, что не знает, почему он это сделал.

В ходе разбирательства судья дала ему положительную характеристику: Макартур был женат, признал свою вину, раскаялся и согласился сотрудничать со следствием. Психиатрическая экспертиза показала, что Брюс не склонен к повторному совершению преступления, и его приговорили к двум годам условно с тремя годами испытательного срока, а еще на два года запретили посещать Gay Village.

Полицейские Торонто ищут останки погибших, 5 июля, 2018 года. Фото: Canadian Press / Shutterstock / Vida Press

Убийца в костюме Санты

После суда Макартур вернулся к жизни примерного гражданина. Он поддерживал хорошие отношения с семьей, забирал детей погостить на каникулы. А еще открыл фирму по ландшафтному дизайну под названием Artistic Design. Бизнес практически сразу стал приносить неплохие деньги.

Знакомые описывали Макартура как доброго и искреннего человека. Он пек кексы, дарил друзьям цветы, всегда был готов прийти на помощь, а перед рождественскими и новогодними праздниками подрабатывал Санта-Клаусом — он мог часами сидеть в торговом центре и выслушивать детские пожелания. Параллельно он много времени проводил в гей-барах, часто ходил на вечеринки и был активным пользователем сайтов знакомств.

К насилию он вернулся в 2010 году. 6 сентября того года он встретил в баре Zippers своего бывшего партнера, 40-летнего шриланкийца Скандараджа Наваратнама. Макартур нередко бывал в Zippers, в баре у него даже было прозвище «Санта». Несмотря на расставание, Наваратнам и Макартур продолжали общаться и иногда виделись в баре.



В тот вечер свидетели видели Наваратнама выходящим из бара в компании двух мужчин. После этого он исчез.

По версии следствия, отвез к себе домой и задушил его бывший партнер Брюс Макартур. После этого он расчленил тело и отвез его в дом Карен Фрейзер и Рона Смита — клиентов его компании Artistic Design.

Макартур помогал хозяевам ухаживать за их двором и знал, что их не будет в городе. У него были ключи от гаража, в котором он хранил оборудование для ухода за их двором. Он спрятал останки Скандараджа в огромные цветочные горшки, которые стояли на территории участка. В течение следующих восьми лет в Торонто исчезли еще семь человек. В конце декабря 2010 года в районе Черч и Уэлсли пропал 42-летний афганец Абдулбасир Файзи. Его брошенный автомобиль был найден в Торонто, но никаких других улик обнаружено не было. В конце октября 2012 года при схожих обстоятельствах исчез 58-летний Маджид Кайхан.

Расследование и арест

В ноябре 2012 года полиция Торонто создала специальную группу для расследования этих исчезновений. В течение полутора лет они опросили десятки свидетелей, смогли выяснить, что все пропавшие были знакомы с Брюсом Макартуром, и вызвали его на допрос в качестве свидетеля.

Он рассказал, что общался со Скандараджем Наваратнамом в баре «Черный Орел», с Маджидом Кайханом был знаком с 2003 года и взял его на работу в свою компанию на один месяц. Абдулбасира Файзи он якобы вообще не знал, хотя у Файзи в записной книжке нашли адрес электронной почты Макартура. Следователям его рассказ показался убедительным, и Макартура отпустили.

Полиция так и не смогла найти виновного, а загадочные исчезновения продолжились. В августе 2015 года пропавшим без вести был объявлен 50-летний Соруш Махмуди. В апреле 2017 года пропал 44-летний Селим Эсен, а в июне того же года исчез 49-летний Эндрю Кинсман.

Кинсман отличался от остальных тем, что был коренным канадцем и известным человеком в ЛГБТ-комьюнити. Его исчезновение заставило гей-сообщество задуматься о том, что все пропавшие могут быть жертвами серийного убийцы.

Изначально полиция отвергала эту версию, но под общественным давление создала новую оперативную группу.

Во время обыска дома Кинсмана оперативники обнаружили календарь, в котором была запланирована встреча с неким Брюсом.

Полиция также изучила записи с уличных камер наблюдения. В день пропажи Кинсман подошел к красному автомобилю «Додж» 2004 года выпуска, который, как выяснилось, принадлежал Макартуру. Через некоторое время после убийства Брюс отправил машину на свалку, но полиции удалось ее найти. В салоне они обнаружили следы крови, принадлежащие Кинсману.

Кроме того, следователи узнали, что в 2016 году в полицию обращался мужчина, который заявлял, что Брюс пытался задушить его во время секса.

В ходе дальнейшего расследования полиция обнаружила связи Макартура с другими пропавшими мужчинами: машина Файзи была найдена недалеко от одного из участков, на котором работал Макартур. Тогда прокуроры выдали ордер на обыск квартиры Макартура. Полиция тайно проникла в его дом и смогла скачать часть информации с его компьютера. Следователи нашли более 100 фотографий Кинсмана, в том числе те, которые Макартур сделал после его убийства.

Арест и суд

Макартура взяли с поличным 18 января 2018 года: полиция ворвалась в его квартиру и увидела мужчину, прикованного к кровати наручниками.

В ходе следствия выяснилось, что все останки Макартур прятал на участке Карен Фрейзер и Рона Смита. Криминалистам удалось подтвердить, что останки, которые Брюс прятал в горшках, принадлежали семерым мужчинам. Как выяснили следователи, одну из своих жертв Макартур закопал в овраге в том же дворе.

В январе 2019 года Макартур признался в жестоком убийстве восьми человек. В следующем месяце ему присудили пожизненный срок. Как сообщает BBC, он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение до тех пор, пока ему не исполнится 91 год.