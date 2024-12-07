Обвиненный в десятках изнасилований Вайнштейн пожаловался на условия содержания «как в ГУЛАГе»

Юристы Харви Вайнштейна передали суду жалобы на условия содержания в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд. Обвиненный в более чем 80 случаях изнасилований, сексуализированного насилия и домогательствах американский кинопродюсер может умереть за решеткой, где его держат «как в ГУЛАГе», передало слова адвокатов издание The Hollywood Reporter.

Защита 72-летнего Вайнштейна считает плохие условия содержания преднамеренными, «из-за статуса бывшего Короля Голливуда».

В октябре кинопродюсеру диагностировали редкую форму рака, хронический миелоидный лейкоз, и 2 декабря срочно перевели в специальное тюремное отделение больницы Бельвью в Нижнем Манхэттене. Анализ крови показал критически низкий уровень лейкоцитов, что сделало заключенного более уязвимым к инфекциям, настаивает защита.

Адвокаты потребовали от властей Нью-Йорка через суд возмещение ущерба размером пять миллионов долларов за некачественную медицинскую помощь и «жизнь в условиях ГУЛАГа», пишет The Hollywood Reporter. Один из адвокатов по имени Имран Х. Ансари описал своего клиента на последнем свидании как человека, который был «весь в крови», неопрятный и в грязной одежде.

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«Я был шокирован, увидев, что с заключенным могут так обращаться. Он сказал, что ему две недели не выдавали чистое нижнее белье», — заявил юрист.

По мнению адвоката, подобное обращение следует трактовать если не как преднамеренное, то как жестокое и халатное. «Пыточная камера или средневековая темница — все эти фразы можно применить к Райкерс-Айленд», — сказал Ансари.

Защита объявила, что считает неизбежным результатом такого обращения смерть заключенного.

Представитель мэрии Нью-Йорка заявил журналистам, что государственные больницы и департамент исправительных учреждений стараются обеспечить заключенным на острове Райкерс «доступ к высококачественной медицинской помощи, включая лиц, имеющих сложные медицинские и психические потребности».

Власти собираются закрыть эту тюрьму к 2027 году, пишет The Hollywood Reporter. Сенатор штата Джессика Рамос в сентябре посетила Райкерс-Айленд и рассказала журналистам о переполненности камер, насекомых-паразитах и грязи.

«Единственное, что не может передать ни одна фотография, — это вонь и запах смерти. Это дом ужасов», — рассказала Рамос. По словам сенатора, прямо в день ее визита один из заключенных пытался повеситься, а ежегодно в Райкерс умирает несколько человек.

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Обвинения против Вайнштейна впервые были выдвинуты в 2017 году. Несколько десятков женщин, в том числе голливудских актрис, рассказали, что кинопродюсер силой принуждал вступать с ним в половую связь. Среди обвинителей оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Ума Турман, а обвинения стали толчком кампании против сексуализированного насилия #MeToo.

Вайнштейн отбывает 16-летний срок по делу об изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных в 2013 году.

В 2020 году суд в Нью-Йорке приговорил кинопродюсера к еще 23 годам тюрьмы за изнасилование стилистки Джессики Манн и принуждении к оральному сексу персональной ассистентки Мириам Халейи. Весной 2024 года апелляционный суд отменил этой решение из-за процессуальных ошибок и вернул дело на новое рассмотрение.