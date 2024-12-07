Самым популярным именем для английских мальчиков стало Мухаммед

Впервые в истории Англии и Уэльса самым популярным детским именем для новорожденных мальчиков стало имя Мухаммед, сообщила The Guardian со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики (ONS) за прошлый год.

Это имя впервые вошло в десятку самых популярных имен для мальчиков в 2016 году, но теперь обогнало предыдущего фаворита — имя Ной. Третье место в рейтинге 2023 года для Англии и Уэльса занял Оливер, рассказала газета.

Самым популярным именем для новорожденных девочек осталось имя Оливия — оно удерживает первенство восьмой год подряд и стабильно входит в первую тройку с 2006 года. Второе и третье места заняли Амелия и Айла.

В предыдущие годы в список ста популярных имен для мальчиков в Англии и Уэльсе попадали три варианта написания арабского имени Мухаммед, но 2023-й стал первым годом, когда один вариант написания возглавил список, пишет The Guardian.

За 2023 год в Англии и Уэльсе родился 4 661 Мухаммед — на 484 больше, чем в 2022 году. Мухаммад занял 28-е место с 1 601 ребенком, а Мохаммад — 68-е место с 835, говорят данные ONS.

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Мухаммед был самым популярным именем для мальчиков в четырех из девяти регионах Англии и всего лишь 63-м по популярности в Уэльсе. Тем временем Оливия стала самым популярным именем для девочек в пяти из девяти регионов Англии и самым популярным в Уэльсе.

Информацию о детских именах в Северной Ирландии отдельно собирает местное Агентство статистики и исследований. Ведомство сообщало, что самым частым у новорожденных мальчиков в прошлом году стало имя Ной, попадавшее в топ-3 с 2019 года. Айла заняла первое место среди имен девочек, сместив Грейс, остававшееся самым популярным именем последние пять лет.

Национальная служба рекордов Шотландии сообщила ранее, что в 2023 году самым выбираемым именем для мальчиков впервые с начала ведения записей 50 лет назад стал Лука, обогнав лидера 2022 года, Ноя. «Айла вернулась на первое место среди имен девочек впервые с 2021 года, обогнав Оливию», — сообщило шотландское ведомство.

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Говоря об Англии и Уэльсе, Грег Сили из ONS рассказал The Guardian, что на выбор имен продолжает заметно влиять поп-культура: среди младенцев увеличилось количество имен музыкальных исполнителей, таких как Билли, Лана, Майли и Рианна для девочек или Кендрик и Элтон для мальчиков.

Фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли тоже оказал влияние. В 2023 году имя Марго получили на 215 девочек больше, чем в 2022-м, оно заняло 44-е место в списке 100 самых популярных имен для девочек, сказал Сили.

Королевская семья, похоже, теряет влияние на родителей новорожденных, пишет газета. В 2023 году популярность королевских имен упала: Джордж занял четвертое место с 3 494 младенцами, впервые за почти десять лет опустившись ниже отметки в 4 000, Уильям занял 29-е место среди имен мальчиков, а Шарлотта — 23-е среди имен девочек.

ONS анализирует данные о детских именах каждый год, выявляя самые популярные и непопулярные имена в Англии и Уэльсе. При составлении рейтинга используется точное написание имени, указанное при регистрации рождения, то есть похожие имена с разными написаниями учитываются отдельно.