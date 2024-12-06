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Мир

Венгерская разведка шпионила за европейскими чиновниками

20:56 06.12.2024

Службы разведки Венгрии следили за представителями европейских институций, когда те приезжали в страну. В частности они обыскивали гостиничные номера, когда европейские чиновники находились за их пределами, скачивали данные с оставленных там компьютеров и прослушивали телефонные разговоры. Об этом говорится в совместной публикации центра журналистских расследований Direkt36 и издания De Tijd.

В материале сказано, что венгерская разведка шпионила в том числе за представителями Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), которые с 2015 по декабрь 2017 года расследовали деятельность компании Elios, принадлежащей зятю премьер-министра Виктора Орбана. Это расследование было связано с возможным неправомерным использованием денег ЕС.

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При этом шпионаж за следователями не остался незамеченным. Представители OLAF иногда ездили на машине кругами, чтобы показать венгерской разведке, что они заметили слежку.

Неназванные источники, знакомые с работой венгерской разведки, рассказали журналистам, что внутри службы было создано «почти целое подразделение для слежки за институтами ЕС». Особенно большие ресурсы в это стали вкладывать после того, как в 2012 году куратором разведки стал Янош Лазар, соратник Орбана.

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Как отмечает De Tijd, несколько европейских источников подтвердили, что в Брюссель поступали сообщения о физическом наблюдении и тайной прослушке не только представителей OLAF, но и других чиновников. К примеру, во время одного из официальных визитов представители Венгрии интересовались наличием и моделью смартфона неназванного европейского чиновника.

Еще одним объектом слежки стал журналист Сабольч Паньи, который в 2019 году работал над статьями о российском вмешательстве и о растущем сближении между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и правительством тогдашнего президента США Дональда Трампа. Телефон Паньи регулярно взламывали с помощью шпионской программы Pegasus. Правительство Венгрии сначала отрицало слежку, но вскоре призналось в использовании шпионского ПО.

Венгерская разведывательная служба была основана в 1990 году, ее штаб-квартира находится в Будапеште. Главной задачей службой является сбор информации за рубежом, например, о террористических организациях, экстремистских группировках, распространении химического оружия и других угрозах национальной безопасности.

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