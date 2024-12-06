Ученые создали поисково-спасательных тараканов-киборгов

Лаборатория биоробототехники при Университета Квинсленда в Австралии разработала специальную технологию, с помощью которой на жуков и тараканов крепятся устройства, посылающие насекомым электрические импульсы. Это позволяет их контролировать и направлять в нужную сторону. Об этом сообщает CNN.
Сотрудник лаборатории Лаклан Фицджеральд отмечает, что разработанная технология может пригодиться во время поисково-спасательных операций. «Мы видим будущее, когда после стихийного бедствия в городе, например, землетрясения или взрыва… можно будет послать группу жуков-киборгов, которые будут быстро и эффективно ориентироваться на месте катастрофы», — рассказал Фицджеральд.
В лаборатории устройства, похожие на рюкзаки, устанавливают на гигантских роющих тараканов, которые могут достигать восьми сантиметров в длину, и на жуков чернотелок. Фицджеральд отмечает, что насекомых гораздо проще использовать при поисково-спасательных операциях, нежели роботов, которым нужно выполнить огромное количество вычислений, чтобы ориентироваться в реальном мире.
Ученый утверждает, что с помощью жуков и тараканов можно обнаружить людей в месте стихийного бедствия и даже доставить им жизненно важные медикаменты до того, как до них доберутся спасатели.
В то же время Фицджеральд добавил, что ученым нужно некоторое время, чтобы научиться управлять движениями насекомых.
CNN отмечает, что Фицджеральд не единственный ученый, создающий роботов из живых организмов. Например, ученые из Калифорнийского технологического института вживляют электронные кардиостимуляторы в медуз, чтобы контролировать скорость их плавания. Они надеются, что бионические медузы помогут собирать данные об океане глубоко под водой.
Появление биогибридных роботов вызвало споры об этичности такой работы, и некоторые исследователи выступили за более эффективное регулирование и надзор. Фицджеральд согласился с тем, что опасения по поводу благополучия насекомых и животных обоснованы, но в то же время призвал задуматься о преимуществах технологии.