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Мир

Ученые создали поисково-спасательных тараканов-киборгов

00:58 06.12.2024

Лаборатория биоробототехники при Университета Квинсленда в Австралии разработала специальную технологию, с помощью которой на жуков и тараканов крепятся устройства, посылающие насекомым электрические импульсы. Это позволяет их контролировать и направлять в нужную сторону. Об этом сообщает CNN.

Сотрудник лаборатории Лаклан Фицджеральд отмечает, что разработанная технология может пригодиться во время поисково-спасательных операций. «Мы видим будущее, когда после стихийного бедствия в городе, например, землетрясения или взрыва… можно будет послать группу жуков-киборгов, которые будут быстро и эффективно ориентироваться на месте катастрофы», — рассказал Фицджеральд.

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В лаборатории устройства, похожие на рюкзаки, устанавливают на гигантских роющих тараканов, которые могут достигать восьми сантиметров в длину, и на жуков чернотелок. Фицджеральд отмечает, что насекомых гораздо проще использовать при поисково-спасательных операциях, нежели роботов, которым нужно выполнить огромное количество вычислений, чтобы ориентироваться в реальном мире.

Ученый утверждает, что с помощью жуков и тараканов можно обнаружить людей в месте стихийного бедствия и даже доставить им жизненно важные медикаменты до того, как до них доберутся спасатели.

В то же время Фицджеральд добавил, что ученым нужно некоторое время, чтобы научиться управлять движениями насекомых.

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CNN отмечает, что Фицджеральд не единственный ученый, создающий роботов из живых организмов. Например, ученые из Калифорнийского технологического института вживляют электронные кардиостимуляторы в медуз, чтобы контролировать скорость их плавания. Они надеются, что бионические медузы помогут собирать данные об океане глубоко под водой.

Появление биогибридных роботов вызвало споры об этичности такой работы, и некоторые исследователи выступили за более эффективное регулирование и надзор. Фицджеральд согласился с тем, что опасения по поводу благополучия насекомых и животных обоснованы, но в то же время призвал задуматься о преимуществах технологии.

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