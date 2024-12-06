Сериал «Клиника» перезапустят

Сериал «Клиника» готовят к перезапуску на телеканале ABC, продолжение собирается снимать телекомпания 20th Television. Шоу-ранер первых девяти сезонов ситкома Билл Лоуренс примет участие в перезапуске, сообщил Variety.

Лоуренс работает над «новой итерацией» сериала, рассказал журнал со ссылкой на свои источники. Бывший режиссер и сценарист «Клиники» будет работать над перезапуском по контракту с Warner Bros. Television, однако место шоу-раннера займет другой человек, сообщил собеседник издания.

Пока никаких других соглашений не заключено, вероятные сроки запуска производства и выхода нового шоу не названы, никто из актеров еще не присоединился к проекту, пишет Variety. Однако авторы новой «Клиники» хотят привлечь к участию оригинальный актерский состав, узнал журнал.

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Сам Лоуренс при перезапуске ситкома хотел бы добавить к привычным героям новых персонажей, говорил бывший шоу-раннер изданию Deadline. Издание сообщило, что в новой «Клинике» может появиться четыре актера оригинального каста: Зак Брафф (главный герой, «Джей Ди»), Сара Чок, Дональд Фэйсон, и Джон Макгинли. Участие остальных актеров под вопросом, пишет Deadline.

Оригинальный сериал выходил на канале NBC, но последние два сезона, восьмой и девятый, показывал ABC. ABC Studios была недавно поглощена компанией 20th Television, принадлежащей Disney, пишет Variety.

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Сериал «Клиника» (Scrubs — «новички», «медицинская униформа», «ничтожные люди») выходил с 2001 по 2009 годы, в России ситком показывал телеканал «MTV Россия». Действие «Клиники» происходит в больнице Sacred Heart Hospital, главными персонажами выступают интерны, врачи, медсестры и уборщик. Сериал получил 17 номинаций на премию «Эмми».

Ситком сохранил свою популярность и после окончания, в 2020 году Брафф и Фэйсон запустили подкаст «Fake Doctors, Real Friends», посвященный повторному просмотру серий «Клиники», пишет Variety. Брафф говорил Variety, что готов вернуться в проект: «Идея снова собраться с друзьями и сделать 10 или 12 эпизодов и просто смеяться вместе со всеми? Это звучит как мечта».