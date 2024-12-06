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Мир

Актриса ради «духовного очищения» выпила яд лягушки и умерла

18:04 06.12.2024

Мексиканская актриса Марсела Алькасар Родригес приняла участие в ритуале духовного очищения, выпила яд амазонской лягушки и умерла. Об инциденте сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев из Мексики и продюсеров девушки.

33-летняя актриса добровольно приняла участие в ритуале «духовного очищения» камбо, который некоторые коренные жители Южной Америки используют в том числе для очищения от токсинов, рассказали журналисты. По словам очевидцев, молодая женщина употребила совсем немного яду.

Вскоре после Родригес начало тошнить, у нее началась сильная диарея. По словам очевидцев, сначала она отказывалась от помощи, но в конце концов сдалась, — однако прошло уже более одного дня. Актрису навестил один из ее друзей, и увидел, что состояние девушки сильно ухудшилось.

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Когда она согласилась обратиться к врачам, было уже поздно. Мексиканская продюсерская компания Mapache Films подтвердила факт смерти актрисы, назвав «любимой коллегой и другом».

«Ее уход оставил огромную пустоту в наших сердцах и в сердцах участников нашего профессионального сообщества. Ее преданность, радость и самоотдача оставили глубокий след у всех, кому посчастливилось работать рядом», — написали представители Mapache Films в инстаграме компании.

Полиция расследует причастность шамана к этому инциденту, сообщил Fox News.

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Для ритуала камбо обычно используются лягушки вида двухцветная филломедуза, обитающие в в тропических лесах Амазонии. Камбо называют секрецию, слизь, которую выделяет лягушка для отпугивания хищников. Секреция содержит большое количество пептидов, в том числе опиоидных. Этим ядом индейцы лечат самые разные болезни, от малярии до депрессии. Считается, что камбо обладает способностью убирать с человека «панема», то есть негативную энергию, а вместе с ней все шлаки и токсины.

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