Трамп назначил «царем» криптовалют члена «мафии PayPal»

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о новой должности в своей администрации — «царь» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют в Белом доме. На этот пост он выдвинул члена так называемой «мафии PayPal» Дэвида Сакса. Об этом пишет Reuters.
«Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безусловным мировым лидером в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Он будет защищать свободу слова в интернете, беречь нас от предвзятости и цензуры со стороны компаний Big Tech. Он также займется разработкой правовой базы, чтобы криптовалютная индустрия получила долгожданную прозрачность и могла процветать в США», — написал Трамп на своей странице в Truth Social, при этом не уточнив, является ли «царь» официальным титулом.
По его словам, Сакс также возглавит Консультативный совет Белого дома по науке и технологиям.
Издание отмечает, что во время своей предвыборной кампании Трамп, считавший криптовалюту мошенничеством, поддержал цифровые активы и пообещал сделать США «криптостолицей планеты». Он также заявлял, что создаст национальный запас биткоинов.
По словам экспертов, заявления Трампа повлияли на резкий скачок стоимости биткоина — 5 декабря стало известно, что курс биткоина к доллару обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 100 тысяч долларов.
Reuters пишет, что Дэвиду Саксу 52 года. Он родился в Южной Африке, является соучредителем венчурной компании Craft Ventures и одним из первых руководителей PayPal — компании по обработке платежей, которая была приобретена eBay.
Сакса называют членом так называемой «мафии PayPal» — группы бывших сотрудников и руководителей компании, специализирующихся на цифровых финансах. В эту группу входят известные сторонники Трампа, такие как Питер Тиль и Илон Маск. Издание также отмечает, что Сакс был одним из первых сторонников криптовалют.