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Мир

Биткоин впервые стоит больше 100 тысяч долларов

08:41 05.12.2024

Курс биткоина к доллару обновил исторический максимум. За моменту впервые дают больше 100 тысяч долларов, следует из данных торговых площадок. 

Так, на криптовалютной бирже Binance рекордные значения были зафиксированы рано утром. В 5:39 курс впервые превысил отметку в 100 тысяч долларов, а спустя два часа монета торговалась уже по цене в 103 тысячи долларов. 

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Самая популярная в мире криптовалюта начала расти в ноябре этого года после того, как в США прошли президентские выборы, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Еще 5 ноября биткоин стоил около 68 тысяч долларов. 

По словам экспертов, резкий рост стоимости биткоина связан с заявлениями Трампа, который во время своей избирательной кампании в конце июля обещал сделать США «криптостолицей планеты» и «биткоин-сверхдержавой мира». 

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп. 

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Об исключительной роли Трампа в повышении цены биткоина писал Reuters, ссылаясь на опрошенных экспертов. Так, аналитик рынка ATFX Global в Сиднее Ник Твидейл считает, что избранный президент США поддерживает крипторынок, а цену биткоина до роста он назвал недооцененной. 

В свою очередь главный инвестиционный директор компании по управлению криптовалютными активами Astronaut Capital Мэтью Дибб уверен, что политика Трампа в отношении криптовалют повышает шансы того, что другие государства тоже начнут покупать биткоины, «пытаясь опередить США».

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