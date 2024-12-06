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Мир

Актер сериала «Локи» рассказал о побеге из дома из-за насилия и жизни на улице

00:03 06.12.2024

17-летний актер Джек Вил, сыгравший бога хитрости Локи в детстве в одноименном сериале вселенной Marvel, рассказал, что он сбежал из дома из-за применения к нему физического и эмоционального насилия и жил на улице. Об этом сообщает CNN.

В своем тиктоке Вил опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что он «известный актер и он бездомный».

«Вы можете знать меня по фильмам “Локи”, “Конец ***го мира” и другим, где я сыграл важные роли. Я мало рассказывал о том, что происходило в моей жизни, но, думаю, пришло время открыть правду. Не вдаваясь в подробности, скажу, что дома я подвергался насилию. Это было физическое насилие, эмоциональное насилие и так далее», — заявил актер в ролике.

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По словам Вила, ему некуда было идти, и он обратился в социальные службы, которые отказались ему помочь. «Сейчас я сплю в трейлере, в котором разбиты окна, он небезопасен и находится в двух часах езды от моей работы, поэтому мне трудно добираться на работу каждый день», — добавил актер.

Вил призвал своих подписчиков распространить обнародованную им информацию в надежде, что ему удастся найти какое-нибудь жилье в окрестностях Лондона.

После этого Вил опубликовал еще несколько видео в своем аккаунте, в которых рассказал, что с ним связались представители социальных служб и пригласили на встречу. Однако по ее итогам актер сообщил, что он все еще бездомный. По его словам, ему предложили либо вернуться на улицу, либо домой к своей семье, пока службы будут искать ему жилье.

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Через некоторое время Вил выложил ролик и рассказал, что ему нашли новое место жительства. В следующем обращении он заявил, что, несмотря на хорошие новости, единственная причина, по которой ему все-таки нашли жилье, — наличие аккаунта и освещение проблемы в соцсетях. При этом многим другим людям система не уделяет должного внимания.

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